Fire TV da oggi disponibile su Echo Show 15 con un aggiornamento gratuito

Amazon ha annunciato ufficialmente l’arrivo da oggi di Fire TV sugli Echo Show 15. Con questo aggiornamento gratuito, i clienti di Echo Show 15 in tutto il mondo potranno accedere ai contenuti di Fire TV. Ad esempio, ciò consentirà a coloro che vivono negli Stati Uniti di trovare e guardare oltre un milione di film ed episodi TV di fornitori come Paramount+ e Showtime, una novità per Echo Show.

Fire TV trasforma Echo Show 15 nella TV smart della cucina

Grazie al display immersivo e al supporto per lo streaming video 1080p, Echo Show 15 è perfetto per diventare la TV smart della cucina. La maggior parte delle famiglie già utilizza Echo Show 15 per guardare video e, prossimamente, su Echo Show 15 sarà disponibile anche Fire TV.

Con questo aggiornamento gratuito, i clienti di Echo Show 15 saranno in grado di accedere ai contenuti streaming offerti da Fire TV, tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e altre piattaforme online.

Con il nuovo widget Fire TV, si potranno visualizzare le scorciatoie per le app di streaming utilizzate di recente, gli ultimi contenuti guardati o la propria lista di programmi da vedere. Per scorrere le opzioni d’intrattenimento su Fire TV, si potrà toccare lo schermo, utilizzare il telecomando virtuale personalizzato o associare un telecomando Fire TV Telecomando Vocale Alexa (3ª generazione). L’esperienza Fire TV sarà disponibile su Echo Show 15 prossimamente.

