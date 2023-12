Fire TV, HDR10, Dolby Vision: smart TV Toshiba QLED a 399€ su Amazon

Giusto in tempo per l’arrivo delle vacanze di Natale ti diamo la possibilità di acquistare una formidabile smart TV Toshiba a un prezzo molto conveniente su Amazon. Con un profilo sottilissimo e un mix di funzionalità smart solitamente esclusiva dei modelli costosi, la TV può essere tua spendendo appena 399€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

La TV a marchio Toshiba ha senza ombra di dubbio tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze, merito di un bellissimo pannello Ultra HD da 50 pollici a risoluzione 4K.

La smart TV Toshiba da 50 pollici sbarca su Amazon a un prezzo molto conveniente

Una volta accesa e connessa alla rete Wi-Fi di casa per avere accesso alle più importanti piattaforme di streaming online, puoi iniziare a godere fin da subito di una qualità d’immagine senza paragoni grazie alla tecnologia HDR10 e Dolby Vision; inoltre, dal punto di vista audio non c’è assolutamente di che preoccuparsi in quanto è presente anche il Dolby Atmos.

Considerando tutte le funzionalità avanzate della smart TV in offerta su Amazon, è proprio il caso di metterla subito nel carrello per riceverla direttamente a casa già domani in giornata con la consegna rapida e gratuita dei servizi Prime.

