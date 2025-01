Fire TV Stick 4K a quasi metà prezzo: su Amazon la paghi meno di 40€

Anche se hai un vecchio televisore, è ora di goderti tutto lo streaming che vuoi in qualsiasi momento grazie alla Fire TV Stick 4K! Al momento è disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto bomba del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Fire TV Stick 4K: funzionalità e modalità di utilizzo

La Fire TV Stick 4K è un dispositivo Amazon che permette di goderti tutto lo streaming che vuoi, dai film alle serie tv, anche se non hai un televisore di ultima generazione.

Nello specifico questo dispositivo garantisce prestazioni di streaming in 4K così da offrire una visualizzazione dei contenuti davvero straordinaria così come se fossi in una vera e propria sala cinematografica. In più vanta il supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos per farti letteralmente immergere nei tuoi film preferiti, rendendoti protagonista dell’azione.

Sfruttando questo modello di Fire TV Stick è possibile anche guarda i tuoi contenuti preferiti direttamente dalle applicazioni più famose come Netflix, Prime Video, Disney+ e tanti altri.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche grazie al supporto Wi-Fi 6 grazie al quale la riproduzione è sempre fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router. In più, nella promozione è compreso il telecomando vocale Alexa con in quale potrai cercare, avviare e controllare rapidamente i contenuti con semplici comandi vocali.

