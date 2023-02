Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa crolla a 34,99€

Fire TV Stick 4K insieme al telecomando vocale Alexa portano un’esperienza di visione del tutto nuova nelle case degli italiani. A partire dalle immagini in 4K Ultra HD, con l’aggiunta del supporto alle tecnologie HDR10+, HDR e Dolby Vision, nonché al Dolby Atmos. E in più sbloccano l’intrattenimento senza limiti, con la visione di Netflix, Prime Video, DAZN, NOW, Disney+, discovery+, YouTube, RaiPlay, Mediaset Infinity e tanti altri ancora.

In questi minuti il prezzo della chiavetta Fire TV Stick 4K venduta insieme al telecomando vocale Alexa è crollato a 34,99 euro, per effetto dello sconto del 42% applicato da Amazon. Non solo però, perché puoi anche scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in 5 rate senza interessi da 7 euro al mese.

Uno dei principali punti di forza della chiavetta Fire TV Stick 4K è il telecomando vocale Alexa, tramite il quale è possibile avviare la riproduzione di un film o una serie TV semplicemente con la propria voce. Se ad esempio chiedi “Alexa, metti The Mandalorian da Disney+”, il sistema della Fire TV ti manderà direttamente nella sezione dedicata agli episodi della serie evento di casa Disney.

Non solo però, perché sempre grazie al telecomando incluso nella confezione di vendita riesci anche a controllare i dispositivi compatibili della tua smart home: puoi ad esempio abbassare le luci, monitorare il meteo previsto per la giornata di domani, controllare i video delle telecamere interne ed esterne, ecc.

Metti nel carrello ora la Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa per approfittare dello sconto del 42% valido solo per la giornata di oggi.

