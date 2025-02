Fire TV Stick 4K di Amazon a quasi metà prezzo: oggi è tua a meno di 40€

Anche il tuo vecchio televisore può trasformarsi in una smart TV grazie alla Fire TV Stick 4K di Amazon! Oggi è disponibile, tra l’altro, a soli 39 euro con uno sconto bomba del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere il prodotto domani steso direttamente a casa semplicemente attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Fire TV Stick 4K di Amazon: come utilizzarla

La Fire TV Stick 4K di Amazon è un gadget innovativo che permette di rendere smart anche il tuo vecchio televisore.

Questo modello supporta il Wi-Fi 6 ed offre una riproduzione in streaming 4K super fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router: in questo modo potrai immergerti in tutti i tuoi contenuti streaming preferiti che si tratti di film, serie tv, videogiochi e così via.

Grazie a questo dispositivo ti sentirai sempre come al cinema in quanto garantisce immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos. Inoltre avrai a disposizione davvero un’infinità di contenuti sfruttando Netflix, Prime Video, Disney+ e tanti altri servizi.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice anche grazie al telecomando vocale Alexa con il quale puoi cercare, avviare e controllare rapidamente i contenuti con la tua voce. Inoltre sarà facilissimo trovare le tue app preferite con i pulsanti preimpostati, oltre ad accendere, spegnere la TV e regolare il volume con un unico telecomando.

