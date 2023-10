Fire TV Stick 4K e 4K Max disponibili su Amazon: più POTENTI, INTELLIGENTI e accessibili

Amazon presenta i nuovi dispositivi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K, offrendo un’esperienza di streaming superiore a un prezzo accessibile. Questi dispositivi portano innovazioni significative al mondo dello streaming e offrono prestazioni straordinarie. Scopriamoli insieme.

Fire TV Stick 4K Max

Il Fire TV Stick 4K Max è il dispositivo di streaming più potente e intelligente di Amazon. Con il suo processore quad-core da 2.0 GHz, è pronto a gestire tutte le tue esigenze di streaming. La vera innovazione sta nell’integrazione del Wi-Fi 6E, consentendo una connessione più veloce e stabile, ideale per ridurre la latenza e garantire una qualità di streaming impeccabile.

Con il supporto per il formato Dolby Vision, HDR, HDR10+ e audio Dolby Atmos, il Fire TV Stick 4K Max offre un’esperienza visiva e sonora eccezionale. Ma non è tutto: è dotato di 16GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente, consentendo di salvare ancora più app e giochi direttamente sul dispositivo. Inoltre, è il primo dispositivo Fire TV Stick a essere dotato del telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, che offre pulsanti dedicati ai canali e un pulsante “Recenti” per accedere rapidamente all’app o al canale utilizzato di recente.

Dulcis in fundo è il primo lettore multimediale per lo streaming con la modalità ambiente. Questa funzione trasforma il tuo televisore in uno splendido display intelligente, permettendoti di sostituire il tradizionale schermo vuoto con opere d’arte gratuite provenienti da artisti di tutto il mondo. Questo tocco di classe rende il tuo televisore una vera e propria galleria d’arte, senza costi mensili aggiuntivi. Puoi scegliere tra oltre 2.000 opere d’arte gratuite provenienti da musei di fama mondiale e artisti internazionali. Inoltre, la modalità ambiente ti consente di visualizzare informazioni utili, come promemoria, calendari e persino controllare i tuoi dispositivi smart.

Fire TV Stick 4K

Il Fire TV Stick 4K offre prestazioni eccezionali a un prezzo accessibile. Con un processore quad-core da 1.7 GHz e il supporto per il Wi-Fi 6, è il 30% più potente rispetto alla generazione precedente. Con il supporto per il Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+ e audio Dolby Atmos, offre streaming in qualità 4K Ultra HD e un’esperienza audio coinvolgente. Puoi anche creare un Home Theater di Alexa, collegando dispositivi Echo compatibili per riprodurre l’audio su più altoparlanti.

Entrambi i dispositivi hanno ottenuto il badge Climate Pledge Friendly grazie alle certificazioni di riduzione delle emissioni di CO2. Amazon si impegna a ridurre l’impatto ambientale dei dispositivi di streaming, utilizzando materiali sostenibili e minimizzando il consumo energetico. I nuovi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K sono ora disponibili su Amazon.it, offrendo prestazioni straordinarie a un prezzo conveniente.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Fire TV Stick sono disponbili da oggi su Amazon.it:

Fire TV Stick 4K Max è disponibile al prezzo di 79,99 euro;

è disponibile al prezzo di Fire TV Stick 4K al prezzo di 69,99 euro.

