Fire TV Stick 4K+controller Luna in BUNDLE: intrattenimento a 360° a prezzo BASSISSIMO

Amazon presenta il pacchetto definitivo per gli amanti dei videogiochi: il bundle che include il dispositivo Fire TV Stick 4K e il controller Luna. Questo starter kit è progettato per immergerti nell’ecosistema di Luna, il servizio di streaming di giochi di Amazon.

Il pacchetto, dunque include il dispositivo Fire TV Stick 4K, il tuo biglietto d’ingresso al futuro del gaming in streaming. Con Luna, il servizio di giochi di Amazon, puoi giocare direttamente dal cloud senza dover possedere una console di gioco costosa. Una coppia vincente, perfetta per l’intrattenimento a tutto tondo, che oggi puoi avere in offerta a soli 79€ con lo sconto del 28% e le spedizioni gratuite via Prime.

Luna, il futuro del gaming in streaming e Fire TV Stick 4K

Il controller Luna è il complemento perfetto al Fire TV Stick 4K. Con una connessione diretta ai server Luna tramite la tecnologia Cloud Direct, offre un’esperienza di gioco a bassa latenza, garantendo prestazioni di alto livello. I clienti Prime possono godere di una vasta gamma di giochi, inclusi titoli popolari come Fortnite e una selezione mensile di giochi in costante rotazione, tutto senza costi aggiuntivi. Luna porta l’intrattenimento di gioco direttamente nella tua casa.

Per un’esperienza di gioco ancora più personalizzata, puoi abbonarti alle librerie Luna+, Ubisoft o Jackbox Games (abbonamenti venduti separatamente). Accedi a una vasta selezione di giochi di tutti i generi e scopri novità in continuo aggiornamento. Il bundle Fire TV Stick 4K e controller Luna è il passaporto per un’esperienza di gioco senza limiti.

Abbandona le tradizionali limitazioni delle console e tuffati in un mondo di giochi attraverso il servizio di streaming Luna di Amazon. Con connessioni affidabili, giochi per i membri Prime e opzioni di abbonamento personalizzate, questo starter kit è il compagno ideale per chiunque voglia esplorare il futuro del gaming. Una coppia vincente, perfetta per l’intrattenimento a tutto tondo, che oggi puoi avere in offerta a soli 79€ con lo sconto del 28% e le spedizioni gratuite via Prime.

