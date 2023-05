Fire TV Stick sempre al minimo storico: sconto sorprendente ancora per poco

Il Fire TV Stick è un dispositivo di streaming multimediale prodotto da Amazon, che consente di trasformare qualsiasi TV in una smart TV in grado di accedere a una vasta gamma di app di streaming video e musicale. Il controllo vocale, la compatibilità con Alexa e la portabilità lo rendono un’ottima scelta per chi desidera un’esperienza di streaming semplice e completa. Approfitta dunque della super offerta in corso su Amazon per fare tuo il Fire TV Stick 29€ col 33% di sconto. Le spedizioni sono gratis.

Amazon Fire TV Stick , la smart TV per tutti

Il Fire TV Stick è dotato di un processore quad-core e supporta lo streaming video fino a una risoluzione di 1080p Full HD. È possibile accedere a un’ampia gamma di app di streaming video come Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, YouTube e molte altre, nonché a servizi di streaming musicale come Spotify, Amazon Music e Pandora.

Il dispositivo è inoltre dotato di un telecomando con controllo vocale, che consente di cercare contenuti, regolare il volume e controllare la riproduzione tramite comandi vocali. È anche possibile utilizzare la funzione Alexa di Amazon per accedere a informazioni, controllare le luci di casa e altro ancora.

E con il telecomando vocale Alexa si può usare la voce per cercare e avviare la riproduzione dei contenuti pronunciando, ad esempio, “Alexa, cerca un film romantico”. Infine, i vecchi televisori non devono nemmeno avere necessariamente una connessione HDMI, perché con dei semplici adattatori (da acquistare separatamente) è sufficiente una connessione SCART o VGA per rendere smart la propria TV con l’aiuto di un dispositivo Fire TV. Approfitta dell’offerta e fai tuo questo gioiellino a soli 29€, spese di spedizione incluse.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.