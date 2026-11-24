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Se usi Firefox sul tuo iPhone, c’è qualcosa che probabilmente non sai: il browser che stai usando non è davvero Firefox. O meglio, non lo è nel senso più tecnico del termine. Il problema legato a Firefox, iOS e WebKit è uno dei dibattiti più accesi nel mondo della tecnologia mobile, e riguarda tutti gli utenti iPhone, non solo chi usa Mozilla. In pratica, Apple impone a qualsiasi browser distribuito sull’App Store di girare sopra WebKit — il motore di rendering che alimenta Safari — indipendentemente da cosa il produttore del browser abbia sviluppato altrove.

Cos’è WebKit e perché conta così tanto

Per capire il problema, bisogna partire da un concetto tecnico fondamentale: il motore di rendering. È il componente software che trasforma il codice HTML, CSS e JavaScript di una pagina web in quello che vedi sullo schermo. Chrome usa Blink, Firefox usa Gecko, Safari usa WebKit. Ognuno ha caratteristiche proprie, ottimizzazioni diverse, e supporta gli standard web in modo leggermente differente.

Su iPhone e iPad, però, questa varietà non esiste. Apple richiede che tutti i browser sull’App Store usino WebKit, il motore di Safari. Questo significa che quando scarichi Firefox o Chrome sul tuo iPhone, stai usando un’app che ha l’interfaccia di Firefox o Chrome ma il cuore di Safari. Le funzionalità esclusive di Gecko — come certe ottimizzazioni di sicurezza o il supporto anticipato a nuovi standard web — semplicemente non arrivano su iOS.

Per l’utente medio questo può sembrare un dettaglio tecnico irrilevante. In realtà, ha conseguenze concrete sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulla varietà di funzionalità disponibili.

Firefox su iOS e WebKit: la frustrazione di Mozilla

Mozilla non ha mai nascosto il proprio malcontento. L’azienda ha dichiarato pubblicamente che le condizioni imposte da Apple per implementare motori alternativi rimangono impraticabili, nonostante anni di tentativi. Non si tratta solo di una questione ideologica: sviluppare e mantenere due versioni separate dello stesso motore — una per iOS con WebKit e una per tutti gli altri sistemi con Gecko — ha un costo enorme in termini di risorse e tempo.

Il risultato è che Firefox su iPhone è, nei fatti, un browser costruito su WebKit con un’interfaccia Mozilla. Gli utenti che scelgono Firefox per le sue caratteristiche di privacy avanzate o per il supporto a certi standard web stanno ottenendo solo una parte di ciò che Firefox offre su Android o desktop.

Vale la pena sottolinearlo: non è una scelta di Mozilla, è un vincolo strutturale imposto da Apple attraverso le regole dell’App Store.

Quanto costa in prestazioni il vincolo di WebKit

Finora si trattava soprattutto di un argomento teorico. Poi, a giugno 2026, sono arrivati i dati. Kyle Pflug, group product manager per Microsoft Edge Web Platform, ha pubblicato i risultati di un benchmark comparativo tra un prototipo di browser basato su Chromium/Blink e Safari, entrambi eseguiti su iOS 26.5.1.

Il risultato è stato netto: il prototipo basato su Chromium ha ottenuto un punteggio superiore del 28,6% rispetto a Safari nel test Speedometer 3.1 — uno dei benchmark più affidabili per misurare le prestazioni di un browser nel caricamento e nell’interazione con le pagine web. In termini pratici, significa pagine che si caricano più velocemente, animazioni più fluide, app web più reattive.

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Questi numeri non provano che WebKit sia un motore cattivo in assoluto. Dimostrano però che la mancanza di concorrenza tra motori su iOS ha un costo reale per gli utenti, che non possono beneficiare delle ottimizzazioni che altri motori hanno sviluppato nel tempo.

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Il Digital Markets Act europeo: cosa è cambiato davvero

Con l’entrata in vigore del Digital Markets Act europeo, o DMA, Apple è stata obbligata ad aprire iOS a motori di rendering alternativi. L’obbligo è diventato effettivo nel marzo 2024, attraverso uno strumento tecnico chiamato BrowserEngineKit. A partire da iOS 17.4, gli utenti nell’Unione Europea hanno anche potuto scegliere un browser predefinito diverso da Safari, con un apposito prompt di selezione.

Sembra una svolta storica. Nella pratica, però, la situazione è più complicata. A più di due anni dall’entrata in vigore del DMA, nessun produttore di browser ha ancora distribuito una versione con un motore alternativo su iOS. Le condizioni tecniche e contrattuali che Apple ha stabilito per accedere a BrowserEngineKit sono considerate dai principali player — Mozilla in testa — ancora troppo restrittive o onerose per essere adottate concretamente.

Una dinamica simile si sta osservando in Giappone, dove regole analoghe sono entrate in vigore nel dicembre 2025 e Apple ha permesso motori alternativi a partire da iOS 26.2. Anche lì, però, nessun browser ha ancora fatto il salto.

Cosa significa tutto questo per te, utente iPhone

Se usi un iPhone, ecco cosa vale la pena sapere in modo concreto:

Tutti i browser che scarichi dall’App Store usano WebKit , indipendentemente dal nome. Firefox, Chrome, Edge, Opera: stessa base tecnica di Safari.

, indipendentemente dal nome. Firefox, Chrome, Edge, Opera: stessa base tecnica di Safari. Le differenze tra browser su iOS riguardano principalmente interfaccia, funzionalità aggiuntive e privacy , non il motore sottostante.

, non il motore sottostante. Se sei nell’Unione Europea, puoi scegliere il tuo browser predefinito nelle impostazioni di iOS, ma questo non cambia il motore usato.

Le prestazioni che potresti ottenere con un motore alternativo come Blink o Gecko non sono attualmente disponibili su iPhone, neanche in Europa.

Per chi vuole approfondire il quadro normativo, l’analisi pubblicata dall’autorità britannica per la concorrenza offre una panoramica tecnica e regolatoria molto dettagliata sul tema.

Il nodo irrisolto tra innovazione e controllo della piattaforma

Apple difende il vincolo WebKit sostenendo che garantisce sicurezza e stabilità della piattaforma. È un argomento che ha una sua logica: un motore unico riduce la superficie di attacco potenziale e semplifica la gestione degli aggiornamenti di sicurezza. Ma i critici — e i dati di benchmark lo confermano — sottolineano che questo controllo ha un prezzo in termini di prestazioni e innovazione.

Il problema fondamentale è strutturale: quando un’unica azienda controlla sia il sistema operativo sia il motore di rendering obbligatorio, gli incentivi a migliorare quel motore in risposta alla concorrenza vengono meno. WebKit migliora, certo, ma a un ritmo che non è determinato dalla pressione competitiva di Gecko o Blink.

La situazione è in evoluzione, spinta dalle normative europee e giapponesi. Ma finché nessun browser commerciale distribuirà concretamente un motore alternativo su iPhone, per gli utenti iOS la scelta del browser resterà più una questione di interfaccia che di tecnologia. Tenere d’occhio i prossimi aggiornamenti di Firefox e Chrome per il mercato europeo è probabilmente la cosa più utile che puoi fare adesso, se ti interessa davvero avere un browser alternativo nel senso pieno del termine.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.