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Se hai una bilancia smart Fitbit Aria o Aria 2 collegata al tuo account, hai pochissimi giorni per capire cosa sta per cambiare. Il fitbit aria blocco associazioni 2026 è reale, è imminente, e può avere conseguenze concrete sul modo in cui usi il dispositivo ogni giorno. La data da segnare sul calendario è il 28 novembre 2026: da quel momento, Google interromperà ufficialmente il supporto per le nuove associazioni di questi modelli di bilance intelligenti.

Cosa succede esattamente il 28 novembre 2026

La notizia è semplice ma importante: a partire dal 28 novembre 2026, con il rilascio della versione app 5.12 dell’applicazione Fitbit, non sarà più possibile associare — né ri-associare — una bilancia Aria o Aria 2 al proprio account. In pratica, se la tua bilancia è già collegata e funziona, per ora non cambia nulla. Il problema nasce nel momento in cui perdi quell’associazione.

Cosa vuol dire “perdere l’associazione”? Significa qualsiasi operazione che disconnette la bilancia dal tuo profilo: un reset di fabbrica, una disconnessione manuale, un cambio di smartphone, oppure semplicemente un problema tecnico che costringe a ri-configurare il dispositivo. In tutti questi casi, dopo il 28 novembre, non potrai più ripristinare la sincronizzazione automatica del peso. Il blocco è permanente: non c’è una procedura alternativa prevista.

Il fitbit aria blocco associazioni 2026 riguarda anche chi non ha ancora avuto problemi

Vale la pena sottolineare un dettaglio emerso nelle ultime ore: alcuni utenti stanno già riscontrando difficoltà a connettere le proprie bilance, nonostante la scadenza ufficiale sia ancora a giorni. Questo suggerisce che il rollout della limitazione potrebbe essere già in corso in modo progressivo, prima ancora della data formale.

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Se stai leggendo questo articolo il 24 novembre e la tua Aria o Aria 2 è già associata correttamente, la situazione attuale è questa:

La bilancia continuerà a sincronizzare i dati normalmente finché rimane associata.

normalmente finché rimane associata. Non devi fare nulla di speciale per mantenere il funzionamento attuale.

Qualsiasi operazione che comporti una disconnessione, però, sarà irreversibile dopo il 28 novembre.

In altre parole, il consiglio più immediato è uno solo: non dissociare la bilancia per nessun motivo, a meno che tu non sia disposto a perdere definitivamente la sincronizzazione automatica con l’app Fitbit.

Perché Google ha preso questa decisione

Google non ha fornito spiegazioni tecniche dettagliate pubblicamente, ma il contesto è quello di una progressiva razionalizzazione dell’ecosistema Fitbit. Da quando Google ha acquisito Fitbit, diversi servizi e prodotti legacy sono stati gradualmente ridimensionati o dismessi. Le bilance Aria e Aria 2 sono modelli datati, e il supporto per le nuove associazioni rientra nella categoria delle funzionalità che vengono eliminate nel tempo.

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Non si tratta di un caso isolato: è una tendenza che riguarda molti dispositivi smart home di prima generazione, spesso abbandonati dai produttori a favore di linee più recenti. La differenza, in questo caso, è che il blocco non riguarda il funzionamento del dispositivo in sé — la bilancia continua a pesare — ma la sua capacità di comunicare con l’app in modo automatico una volta persa la configurazione attuale.

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Cosa rischi se fai un reset o cambi telefono

Questo è il punto che più preoccupa gli utenti, e giustamente. Nella pratica quotidiana, ci sono molte situazioni in cui si potrebbe essere tentati — o costretti — a ri-associare la bilancia:

Cambio di smartphone : se passi a un nuovo telefono e devi riconfigurare l’app, la bilancia potrebbe risultare dissociata.

: se passi a un nuovo telefono e devi riconfigurare l’app, la bilancia potrebbe risultare dissociata. Reset dell’app : alcune procedure di risoluzione dei problemi suggeriscono di disconnettere i dispositivi e riconnetterli. Dopo il 28 novembre, questo equivale a perdere la sincronizzazione per sempre.

: alcune procedure di risoluzione dei problemi suggeriscono di disconnettere i dispositivi e riconnetterli. Dopo il 28 novembre, questo equivale a perdere la sincronizzazione per sempre. Reset della bilancia stessa: se la bilancia smette di rispondere o ha un problema firmware, un reset di fabbrica la renderà inutilizzabile come dispositivo smart.

Dopo il 28 novembre, una dissociazione — anche involontaria — pone fine automaticamente al tracciamento del peso. Non è prevista alcuna eccezione.

Quali alternative considerare

Se il blocco delle nuove associazioni ti porta a valutare un cambio di dispositivo, il mercato delle bilance smart è oggi ampio. Non è possibile indicare modelli specifici come “sostituti certificati” delle Aria senza dati verificati alla mano, ma il criterio principale da seguire è la compatibilità con l’ecosistema che usi di più: Google Fit, Apple Health, o app di terze parti come Garmin Connect o Withings Health Mate. Prima di acquistare, verifica che il modello scelto supporti ancora attivamente le integrazioni con le piattaforme che ti interessano — esattamente per evitare di trovarti nella stessa situazione tra qualche anno.

Per chi vuole approfondire il tema direttamente dalla fonte, Android Authority ha pubblicato un’analisi dettagliata della situazione con tutti i dettagli tecnici disponibili.

In sintesi pratica: se la tua Aria o Aria 2 funziona oggi, tienila così com’è e non toccare nulla. Se invece stai già avendo problemi di connessione, considera che il fitbit aria blocco associazioni 2026 potrebbe essere già attivo sul tuo account prima della data ufficiale. In ogni caso, da venerdì 28 novembre la situazione diventa definitiva: agire con consapevolezza oggi è l’unico modo per non ritrovarsi con una bilancia smart che non sa più comunicare con nessuno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.