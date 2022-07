Fitbit Charge 5: GPS e tante funzioni per il fitness a prezzo WOW

Se la forma fisica è una delle tue principali ossessioni e vuoi tenere sempre sotto controllo i tuoi allenamenti e anche le più importanti informazioni sul tuo stato di salute, la validissima smartband Fitbit Charge 5 è in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre grazie a uno sconto del 17%.

Ad appena 149€, infatti, solo quest’oggi hai la possibilità di ricevere a casa in appena un giorno un fitness tracker bello, completo e in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze senza mai una esitazione.

Fitbit Charge 5 crolla di prezzo su Amazon con il 17% di sconto: affare d’oro

Il display touch a colori è uno dei più luminosi in questa fascia di prezzo per offrirti una chiara visione delle notifiche e delle informazioni al buio e sotto la luce diretta del sole, mentre sul retro monta un precisissimo sensore HR pensato per registrare costantemente la frequenza cardiaca, monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue ed effettuare anche un ECG.

Impermeabile fino a 50 metri di profondità e compatibile con iOS e Android, la smartband integra anche un GPS per tracciare con precisione la distanza percorsa e i tuoi spostamenti; inoltre, sono presenti più di 20 modalità di allenamento per tracciare i tuoi allenamenti e suggerimenti per migliorare la tua forma fisica.

Preparati ad allacciare al polso una tra le migliori smartband di fascia alta del momento, tua a un prezzo speciale grazie a una incredibile offerta di Amazon. Mettila subito nel carrello per riceverla a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con lo sconto del 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.