Fitbit Charge 6 a un OTTIMO PREZZO su Google Store (+6 mesi di Fitbit Premium)

La nuova smartband Fitbit Charge 6 di Google è in vendita sullo store ufficiale dell’azienda di Mountain View a 159,95 euro. Il prezzo include anche 6 mesi di Fitbit Premium, l’abbonamento che consente di sfruttare al massimo le funzionalità avanzate del tracker.

Puoi inoltre usufruire delle spese di spedizione gratuite, con la possibilità di pagare tramite American Express, Mastercard, Visa, Visa Electron e PayPal. Per conoscere i tempi di consegna è sufficiente invece inserire il CAP del comune di residenza: in automatico il sistema ti mostrerà la data di ricezione del pacco.

Perché acquistare il Fitbit Charge 6

Al momento non esiste una smartband più completa di Charge 6: rivelazione del battico cardiaco più precisa di sempre, app Google e controlli di YouTube Music sono alcuni dei principali punti di forza del nuovo fitness tracker di Google (l’azienda Fitbit è da considerarsi ormai parte integrante di Big G dopo l’acquisizione da parte di quest’ultima).

Uno dei fiori all’occhiello della smartband è la tecnologia di rilevazione del battico cardiaco implementata da Fitbit, fino al 60% più precisa in occasione delle attività sportive più intense, come il canottaggio e lo spinning. A ciò si aggiunge l’app ECG, in grado di rilevare eventuali irregolarità del ritmo cardiaco, e il sensore EDA, che fornisce utili indicazioni su come il tuo corpo risponde allo stress.

Un ulteriore suo punto di forza è la presenza delle app Google. Applicazioni come Google Maps e Google Wallet, ad esempio consentono di trovare i percorsi migliori in occasione di corse o escursioni, così come pagare in mobilità direttamente dal polso senza l’utilizzo della carta o dello smartphone.

Infine, acquistando Fitbit Charge 6 su Google Store, avrai 6 mesi gratuiti dell’abbonamento Fitbit Premium, che consente di sbloccare la raccolta completa di allenamenti, la funzionalità Livello di Recupero Giornaliero e tanto altro ancora.

