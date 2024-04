Fitbit Charge 6 è il fitness tracker BELLO e COMPLETO da acquistare su Amazon

Con l’arrivo della bella stagione è importante rimettersi in forma nel modo giusto, soprattutto avendo a portata di mano un fitness tracker in grado di raccogliere le informazioni più importanti circa i nostri progressi.

A tal proposito, l’eccellente wearable di fascia alta Fitbit Charge 6 è in vendita su Amazon a un prezzo molto convenite. Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per le numerose funzionalità smart e la perfetta integrazione con tutti i dispositivi mobile iOS e Android, il fitness tracker è attualmente in vendita a 153€.

Fitbit Charge 6 ha decisamente tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista: monta un buon pannello touch a colori facile da utilizzare e con una interfaccia user friendly, ma ciò che lo rende un fitness tracker di qualità è l’ampio ventaglio di funzionalità legate al proprio benessere.

Il sensore HR, infatti, registra costantemente il battito cardiaco e tiene anche sotto controllo i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), oltre a monitorare anche la qualità del sonno. Per gli amanti dello sport all’aperto o al chiuso, trovano posto anche più di 40 modalità di allenamento con tanto di registrazione dei minuti in zona attiva – un parametro riconosciuto a livello internazionale per misurare la salute del proprio organismo. Fitbit Charge 6, inoltre, integra un modulo GPS, una batteria di lunga durata che ti accompagna per più di 7 giorni con una singola ricarica, e il supporto a Google Wallet per i pagamenti contactless.

Questa offerta di Amazon rappresenta senza ombra di dubbio l’occasione perfetta per acquistare il fitness tracker a marchio Fitbit, a maggior ragione quest’oggi che è disponibile in pronta consegna in 24 ore e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

