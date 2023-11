Fitbit Charge 6, il RE degli activity tracker è in offerta su Amazon con abbonamento Premium gratuito

Fitbit, ora parte di Google, presenta il suo ultimo gioiello nel mondo del monitoraggio fitness: il Fitbit Charge 6. Questo activity tracker offre non solo una gamma completa di funzionalità di monitoraggio, ma anche l’inclusione di un abbonamento Premium gratuito di 6 mesi, rendendolo un affare irresistibile per chi cerca un alleato nella propria salute e fitness. Acquistalo ora su Amazon approfittando dell’importante sconto del 13% e con le spedizioni gratuite via Prime. Costa solo 139€ e co questa cifra ti porti a casa il top in ambito smartband.

Monitoraggio avanzato delle attività: Fitbit Charge 6 è il top

Il Fitbit Charge 6 è progettato per monitorare ogni aspetto delle tue attività quotidiane. Dal conteggio dei passi al monitoraggio del sonno, passando per la misurazione del battito cardiaco continuo e la stima del consumo calorico, questo dispositivo ti fornisce una panoramica completa delle tue abitudini di vita. Una delle caratteristiche distintive del Charge 6 è la sua eccezionale durata della batteria. Con una singola carica, questo tracker offre fino a 7 giorni di utilizzo continuo, garantendo che tu possa monitorare le tue attività senza interruzioni.

Grazie all’acquisizione da parte di Google, il Fitbit Charge 6 offre un’esperienza utente ancora più integrata. Ora puoi utilizzare Google Wallet per pagamenti sicuri e Google Maps per tracciare le tue attività all’aperto direttamente dal tuo polso. Oltre alle funzionalità di base, l’acquisto di Fitbit Charge 6 include un abbonamento Premium gratuito di 6 mesi. Questo ti dà accesso a funzionalità avanzate, come allenamenti guidati, analisi approfondite del sonno e consigli personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi fitness.

Il Fitbit Charge 6 presenta un design leggero e comodo che si adatta perfettamente al polso. Puoi anche personalizzarlo con una varietà di cinturini e quadranti per adattarlo al tuo stile personale. Insomma, avrete senz’altro c ompreso come questo prodotto non è solo un activity tracker: è un compagno completo per la tua salute e il tuo benessere.

Con funzionalità avanzate, una durata della batteria eccezionale e l’abbonamento Premium incluso, questo dispositivo è un investimento nell’ottimizzazione del tuo stile di vita attivo. Acquista oggi il Fitbit Charge 6 con sol 139€ e prendi il controllo del tuo percorso fitness.

