Fitbit Charge 6: il tracker di Google in super sconto Amazon!

Fitbit Charge 6 rappresenta un significativo passo avanti nel mondo dei tracker fitness. Grazie all'integrazione con Google, questo dispositivo offre un'esperienza utente più completa e personalizzata, diventando un vero e proprio compagno per chi desidera migliorare il proprio benessere fisico.

Una delle caratteristiche distintive di Fitbit Charge 6 è la capacità di monitorare in modo accurato una vasta gamma di attività fisiche. Oltre a contare i passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa, questo tracker è in grado di riconoscere automaticamente diversi tipi di allenamenti, dal running al nuoto, fornendo dati dettagliati su durata, frequenza cardiaca e calorie consumate.

Fitbit Charge 6 non si limita a monitorare l’attività fisica, ma si prende cura del benessere a 360 gradi. Grazie al sensore SpO2, è possibile monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue durante il sonno, fornendo indicazioni preziose sulla qualità del riposo. Inoltre, la funzione ECG integrata permette di effettuare elettrocardiogrammi direttamente dal polso, consentendo di rilevare eventuali anomalie del ritmo cardiaco.

L’integrazione con Google porta Fitbit Charge 6 è un assoluto punto di forza. Grazie alla compatibilità con Google Assistente, è possibile controllare il tracker con semplici comandi vocali. Inoltre, puoi accedere a Google Pay per effettuare pagamenti contactless direttamente dal polso, e utilizzare Google Maps per navigare senza dover estrarre lo smartphone.

La batteria offre un’autonomia di diversi giorni con una singola carica, garantendo la massima libertà di movimento senza dover preoccuparsi di ricaricare frequentemente il dispositivo.

