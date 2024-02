Fitbit Charge 6 OGGI a un prezzo ASSURDO!

Appena sbarcato sullo shop di Google, ecco uno dei fitness tracker migliori in assoluto: Fitbit Charge 6! Come rapporto qualità/prezzo, è sicuramente uno dei migliori smartwatch presenti in circolazione ed è disponibile oggi su Amazon a un prezzo di tutto rispetto. Se hai bisogno di un tracker che tiene traccia del tuo stato di Salute e di motivi a fare meglio, puoi fare tuo Fitbit Charge 6 a soli 139,00€, beneficiando di uno sconto imperdibile del 13%!

Il tracker di Fitbit è un ottimo alleato contro la scarsa motivazione, tenendo traccia di tutto ciò di cui hai bisogno come Battito cardiaco (con connessione Bluetooth su attrezzature esterne), GPS integrato e più di 40 modalità di allenamento, che ci consentono di rimanere sempre in forma.

Fitbit Charge 6: il tracker di FitBit migliore in circolazione

Ciò che riesce a fare questo smartwatch è incredibile, annota i livelli di recupero giornaliero, i minuti in zona attiva, rileva continuamente il battito cardiaco e traccia in automatico l’intensità dei nostri allenamenti con il Promemoria per il movimento. La sua comodità è eccezionale ed è sempre connesso con i servizi Google principali, come Maps, Wallet, YouTube Music, Notifiche, Chiamate e messaggi.

Il monitoraggio del sonno è uno degli elementi che desta maggiore interesse tra gli acquirenti, essendo che la questione circa qualità del nostro sonno sta assumendo sempre più importanza negli ultimi tempi. Avrai un profilo del sonno personalizzato, un punteggio del sonno, una sveglia intelligente con tanto di vibrazione. Quella del sonno rientra tra le funzioni del benessere di Fitbit e ne troviamo tante altre come la gestione dello stress, sessione di mindfulness, saturazione dell’ossigeno ECG e battito cardiaco a riposo. Se vuoi ottenere questo gioiellino di Fitbit, dovrai sborsare una cifra davvero modica: 139,00€ con un eccezionale sconto del 13%!

