Fitbit Charge 6: prezzo SHOCK!

Il mondo del benessere si è arricchito di moltissimi device smart e il Fitbit Charge 6 è uno dei migliori. Questo activity tracker non è solo un dispositivo per monitorare l’attività fisica, è un device smart ti aiuta a migliorare il tuo benessere generale. Oggi, puoi portarlo a casa per soli 139,90€, grazie a uno sconto del 13% disponibile oggi su Amazon!

Molto più di un fitness tracker: ecco il Charge 6

Una delle caratteristiche più interessanti del Fitbit Charge 6 è la durata della batteria: ben 7 giorni! Questo ti permette di tracciare le tue attività senza preoccuparti di ricaricare il dispositivo ogni giorno. Inoltre, è resistente all’acqua fino a 50 metri, rendendolo perfetto per tutti gli sport. Il dispositivo è pienamente compatibile sia con Android che con iOS.

Questo tracker va oltre il semplice conteggio dei passi: grazie al GPS integrato, oltre 40 modalità di allenamento e altre chicche software, ti offre una visione completa del tuo stato fisico e dei progressi giornalieri. La rilevazione continua del battito cardiaco e il tracciamento automatico dell’attività ti permettono di tracciare tutte le attività anche quando ti dimentichi di avviare le sessioni di allenamento.

Il Fitbit Charge 6 è progettato per essere il miglior amico del tuo smartphone. Con Google Maps e Google Wallet integrati, oltre che i controlli per le app musicali e notifiche per chiamate, messaggi e app, sarai sempre connesso. Il display touch-screen a colori offre tutte le info di cui hai bisogno: dall’orario ai progressi degli allenamenti oltre che le app integrate nel device.

Non manca ovviamente il monitoraggio del sonno e il sensore per il controllo dell’ossigenazione del sangue SpO2.

Acquistare il Fitbit Charge 6 a soli 139,90€ su Amazon è un’opportunità da cogliere al volo. Il ribasso oggi arriva fino al 13%! Tutte le colorazioni disponibili in sconto! Finalmente è arrivato il momento di acquistare l’activity tracker per eccellenza che migliorerà il tuo benessere. Affrettati, l’offerta è limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.