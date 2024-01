Fitbit Inspire 2 tracker a metà prezzo ora! Solo su Amazon!

Fitbit Inspire 2 è una delle più recenti aggiunte alla famiglia dei dispositivi di monitoraggio fitness di Fitbit. Questo fitness tracker avanzato dispone di tante funzioni sia nell’ottica del monitoraggio delle attività sportive e del fitness sia per tenere sotto controllo il proprio stile di vita ed eventualmente migliorarlo. Lo sconto Amazon è gigantesco, sontuoso: MENO 50%!

Il prezzo viene dimezzato, da 100 euro passa a 50 euro! Offertona da non perdere!

Monitoraggio completo

Fitbit Inspire 2, come scritto all’inizio, è dotato di monitoraggio continuo dell’attività fisica. Questo dispositivo tiene traccia dei passi giornalieri, della distanza percorsa e delle calorie bruciate. Il tutto comodamente visibile sul luminosissimo schermo del dispositivo che non teme le giornate più assolate o nella app Fitbit associata.

Fitbit Inspire 2 dispone della rilevazione continua del battito cardiaco per tracciare con più precisione le calorie bruciate, e ottimizzare l’allenamento. E come se non bastasse ha una funzione chiamata MINUTI IN ZONA ATTIVA che avvisa della zona cardio in cui l’utente si trova per dare sprone in più per raggiungere gli obiettivi dell’allenamento.

Oltre al monitoraggio dell’attività fisica, Fitbit Inspire 2 offre anche il monitoraggio del sonno avanzato. Questo dispositivo controlla la qualità del sonno, inclusi i cicli di sonno leggero, profondo e REM.

Per coloro che sono interessati al monitoraggio della salute femminile, Fitbit Inspire 2 offre anche la funzione di monitoraggio del ciclo mestruale.

Fitbit Inspire 2 è anche resistente all’acqua fino a 50 metri, è perfetto quindi per gli allenamenti in piscina. Non serve quindi un dispositivo particolare per chi è abituato a fare decine di vasche al giorno. Inoltre, Fitbit Inspire 2 è graziato da una durata della batteria esagerata, fino ad un massimo di 10 giorni, davvero un valore da record!

Fitbit Inspire 2 è un tracker davvero ricco di funzionalità, perfetto tanto per sportivi esigenti che per chi vuole tenere traccia del proprio stile di vita e nel caso migliorarlo. La sua forza è anche il prezzo, MENO 50% su Amazon oggi!

