Fitbit Inspire 3: sconto immediato di 20€ (oggi paghi soltanto 15€)

Fitbit è tra le marche di riferimento nel mercato dei fitness tracker. I suoi dispositivi, come il Fitbit Inspire 3 in offerta oggi su Amazon, costano mediamente più della concorrenza, ma il loro valore molto spesso supera di gran lunga quello della concorrenza. Ecco perché quando si trovano in promozione, anche magari soltanto di 20 euro, si trasformano in automatico in autentici affari. Se completi l’ordine ora, anziché pagare più di 100 euro te la caverai con soli 79 euro. E se ti sembrano tanti in questo momento, puoi sempre scegliere il pagamento rateale pagando per oggi soltanto 15 euro.

La terza generazione della linea Inspire si rivolge soprattutto alle persone che desiderano tenere traccia della propria attività fisica e del proprio benessere giorno per giorno, offrendo risultati concreti sul medio-lungo termine.

Inspire 3: Fitbit fa un’altra volta centro

Con Fitbit Inspire 3 hai a portata di polso la registrazione della tua attività nell’arco di un’intera giornata, con il monitoraggio di passi, distanza e calorie bruciate. Grazie all’utile funzione Minuti in Zona Attiva, hai tutto ciò che ti serve per migliorare la qualità dei tuoi allenamenti tenendo traccia del tempo trascorso nelle zone cardio target.

Il dispositivo di Fitbit ti permette anche di accedere a strumenti avanzati per il monitoraggio del sonno, con l’obiettivo di definire una strategia precisa per dormire meglio ed essere più efficiente durante le ore del giorno. E fai tutto questo per più di una settimana, grazie all’autonomia super della batteria fino a 10 giorni.

Non lasciarti sfuggire l’offerta di queste ore di Amazon e risparmia subito 20 euro sul prezzo di listino del Fitbit Inspire 3. Oggi anche a rate e con 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.