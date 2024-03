Fitbit Inspire 3 Tracker: MONITORA tutto e paga POCO su Amazon

Se proprio devi scegliere un tracker affidabile che non ti rimanga mai da solo in ogni tua attività, devi assolutamente optare per il Fitbit Inspire 3. Questo magnifico prodotto può esserti utile per ogni tua esigenza e oggi lo puoi trovare su Amazon con un’offerta da sfruttare prima che scada. Con uno sconto totale sull’articolo che ammonta al 15%, puoi accaparrarti il tracker a soli 79,00€. Si tratta di un’offerta a tempo, approfittane prima che scada!

Fitbit Inspire 3 Tracker: acquistalo oggi in offerta su Amazon e pagalo poco

Questo prodotto di Fitbit si presenta con un design piccolo e leggero, ha una straordinaria autonomia di 10 giorni e resiste all’acqua fino a 50 metri di profondità. Ha tutte le funzioni di uno smart tracker che si rispetti: rilevazione del battito cardiaco in tempo reale, GPS integrato, mappa d’intensità dell’allenamento, minuti in Zona Attiva, recupero giornaliero, tracciamento delle attività, promemoria per il movimento e più di 20 modalità di allenamento su cui poter fare affidamento.

Inoltre, ti fornisce delle statistiche avanzate sulla gestione dello stress, consigliandoti delle sessioni di rilassamento e respirazione più il monitoraggio di dati come SpO2, ciclo mestruale, battito cardiaco a riposo e notifiche nel momento in cui cui quest’ultimo è troppo elevato o troppo basso. È compatibile con iOS 15 e Android 9.0, potrai gestire facilmente dal polso le notifiche di chiamate e messaggi senza dover prendere lo smartphone.

Avrai accesso a contenuti e consigli personalizzati su di te ogni volta che lo vorrai, con allenamenti esclusivi e tanto altro inclusi nell’abbonamento Premium con 6 mesi gratuiti già inclusi. Approfitta subito dell’offerta a tempo e acquista questo prodotto su Amazon: solo per oggi è disponibile col 15% di sconto, al prezzo finale di 79,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.