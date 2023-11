Fitbit Sense 2: allenati con stile in SUPER SCONTO

Fitbit Sense 2 è l’alleato perfetto per la tua salute e il tuo benessere, ora disponibile su Amazon con uno sconto del 24%, al prezzo di 229€. Si tratta di un prodotto per accompagnarti nelle attività quotidiane e nelle sessioni di allenamento. Questo smartwatch offre funzioni avanzate e un design pensato per integrarsi perfettamente nella vita dell’utente.

Fitbit Sense 2: ecco il prodotto perfetto per il fitness

Con una autonomia che supera i 6 giorni e una resistenza all’acqua fino a 50 metri, il Sense 2 è ideale per chi non vuole preoccuparsi della batteria e desidera un dispositivo affidabile in qualsiasi condizione, sia in palestra che in piscina. La compatibilità con iOS e Android OS garantisce inoltre un’integrazione completa con la maggior parte degli smartphone in commercio.

Il monitoraggio della salute è completo: dal rilevamento dello stress giornaliero e il suo punteggio giornaliero, fino al monitoraggio dell’ossigenazione del sangue SpO2 e del ciclo mestruale. Il dispositivo è anche in grado di rilevare segnali di fibrillazione atriale tramite l’app grazie all’ECG, offrendo così un quadro dettagliato della condizione fisica.

Fitbit Sense 2 è uno di quei dispositivi che non delude: il GPS integrato e la mappa di intensità dell’allenamento sono solo parte del gioco. Il dispositivo offre la rilevazione continua del battito cardiaco e oltre 40 modalità di allenamento. Inoltre, il tracciamento automatico dell’attività e ti aiuta a migliorare il controllo di ciò che fai quotidianamente.

I cinturini, disponibili in due dimensioni (small e large), sono progettati per adattarsi a qualsiasi polso e stile, garantendo una personalizzazione completa grazie ai quadranti personalizzabili.

Acquistando il Fitbit Sense 2, riceverai in confezione il tracker con i cinturini in entrambe le taglie e un caricatore incluso, compatibile con altri modelli della stessa serie. Il dispositivo include un abbonamento Premium di 6 mesi, che ti darà accesso a una vasta gamma di contenuti esclusivi dell’applicazione, come allenamenti personalizzati.

A un prezzo di 229€ su Amazon, con un risparmio del 24%, il Fitbit Sense 2 rappresenta uno dei prodotti migliori della sua categoria adatto a chi cerca uno smartwatch per il fitness e il benessere quotidiano, ricco di funzionalità avanzate e facile da integrare nella routine di ogni giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.