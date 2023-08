Fitbit Sense è in SUPER OFFERTA su Amazon: benessere e tecnologia a portata di polso

Se hai deciso di comprare un nuovo smartwatch sportivo, magari per sostituirne uno vecchio, ecco l’occasione giusta per te! Lo splendido Fitbit Sense è in SUPER OFFERTA a soli 199€, con uno sconto incredibile del 40% rispetto al prezzo originale di 329,95€.

Fitbit Sense: super durata della batteria ed EDA Scan

Innanzitutto, non possiamo non cominciare dalla compatibilità. Il Fitbit Sense è compatibile con iOS 15 e versioni successive e Andoird 9.0 è versioni successive. Non dovrai preoccuparti, quindi, di quale smartphone hai tra le mani, poiché questo wearable è compatibile con la maggior parte di quelli presenti sul mercato.

Il fiore all’occhiello di questo splendido Fitbit Sense è l’app EDA Scan, grazie alla quale puoi rilevare l’attività elettrodermica dal polso, offrendo indicazioni preziose sulla risposta del tuo corpo allo stress. Tieni traccia delle tendenze nel tempo, registra il tuo umore e prova nuovi modi per rilassarti.

Lo smartwatch ti consente, inoltre, di tenere traccia del tuo battito cardiaco, e ti invierà notifiche quando il tuo battito raggiunge livelli troppo alti o troppo bassi. Il battito cardiaco a risposo è un parametro fondamentale del tuo stato di salute.

Oltre a ciò, Fitbit Sense è dotato di un sensore di temperatura cutanea che registra la tua temperatura corporea ogni notte per mostrarti come varia rispetto al tuo valore medio, e di un sensore che rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Inoltre, lo smartwatch è impermeabile fino a 50 metri, quindi anche gli amanti delle immersioni possono optare per questo gioiellino.

Questo modello, poi, include anche una prova gratuita di 6 mesi a Fitbit Premium, abbonamento che offre approfondimenti e strumenti avanzati per ottimizzare il tuo benessere.

Con una durata della batteria di 6 giorni e supporto per la ricarica rapida, non dovrai preoccuparti di portare sempre con te il caricabatterie.

Infine, parliamo del design del dispositivo. Fitbit Sense è dotato di uno splendido display AMOLED personalizzato, un rivestimento marcato a laser in Corning Gorilla Glass 3 e diversi biosensori integrati.

Non lasciarti sfuggire questa GRANDE OCCASIONE di mettere le mani sul Fitbit Sense a soli 199€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.