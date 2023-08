Fitbit Sense, il prezzo su Amazon scivola GIU' di oltre 123€: offerta FOLLE

Fitbit Sense il dispositivo pensato per chi è molto attento alla propria salute, indipendentemente dal tipo di vita che si conduce, crolla letteralmente di prezzo su Amazon raggiungendo di fatto il suo minimo storico, e forse anche di più, considerando le decine e decine di euro di sconto. Oggi è infatti in super offerta su Amazon dove lo puoi acquistare a soli 226€ anziché al solito prezzo di listino di 329,95€. Un risparmio importante di ben 123,95€ (31%), che va a sommarsi poi a quello relativo alle spese di spedizione che sono gratuite grazie ai servizi Prime.

Fitbit Sense, crollo verticale di prezzo

Oltre alle caratteristiche più classiche degli smartwatch Fitbit, il Sense traccia la temperatura cutanea ogni notte per mostrarci come varia dal nostro livello normale e aiutarci a tracciare le tendenze nel tempo, ma grazie ad un nuovissimo sensore, Fitbit Sense è anche in grado di rilevazione continuamente il nostro battito cardiaco per tracciare ogni momento della nostra giornata. Inoltre, l’applicazione EDA Scan rileva l’attività elettrodermica, che può indicare la risposta del nostro corpo allo stress, e ci mostra i risultati su grafico nell’app Fitbit.

Ecco la caratteristiche di Fitbit Sense:

Sensori e componenti : Sensore ottico di rilevazione del battito cardiaco a multi propagazione, sensori elettrici multiuso compatibili con app di scansione EDA, giroscopio, altimetro, accelerometro a 3 assi, sensore di temperatura cutanea, sensore di luce ambientale, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), Near Field Communication (NFC), GPS integrato + GLONASS, motore a vibrazione, altoparlante e microfono

: Sensore ottico di rilevazione del battito cardiaco a multi propagazione, sensori elettrici multiuso compatibili con app di scansione EDA, giroscopio, altimetro, accelerometro a 3 assi, sensore di temperatura cutanea, sensore di luce ambientale, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), Near Field Communication (NFC), GPS integrato + GLONASS, motore a vibrazione, altoparlante e microfono Batteria e alimentazione : Fino a 6 giorni di autonomia della batteria. Tempo di ricarica: 2 ore

: Fino a 6 giorni di autonomia della batteria. Tempo di ricarica: 2 ore Memoria : Salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto. Salva i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti

: Salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto. Salva i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti Resistenza all’acqua : Resistente all’acqua fino a 50 metri

: Resistente all’acqua fino a 50 metri Materiali: cinturino realizzato con un materiale flessibile, simile a quello usato in molti orologi sportivi, e una cassa orologio e una fibbia in alluminio

A questa si aggiungono poi altre funzionalità, come sessioni di respirazione guidata, mappa intensità allenamento, sveglia silenziosa, monitoraggio della salute femminile, rilevazione continua del battito cardiaco, registrazione alimenti, ritmo e distanza in tempo reale, calorie bruciate durante la giornata, assistente vocale e ricarica rapida.

