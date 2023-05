Fitbit Sense: lo smartwatch creato per gli sportivi, SOTTOCOSTO ora

Avere uno smartwatch al polso che possa monitorare la tua attività sportiva è una certezza. Se scegli il modello più ideale alle tue esigenze puoi stare sicuro che svolti le tue performance quindi perché farne a meno? L’indecisione è molta ma se hai un budget che te lo permette, non puoi perdere di vista Fitbit Sense che è un vero e proprio gioiello.

In realtà Amazon ti strizza l’occhio visto che puoi portarlo a casa con il 49% di sconto proprio ora. Apri la pagina e collegati per farlo tuo a soli 169€. Collegati e aggiungilo al carrello prima che la promozione possa terminare.

Le spedizioni, con Prime attivo sul tuo account, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Fitbit Sense: lo smartwatch che al polso è un gioiellino

Ideato appositamente per gli sportivi, Fitbit Sense è quel prodotto che si adatta perfettamente sia a lui che a lei e non te ne fa mancare una. Disponibile in tre colorazioni differenti, scegli quella che più ti si addice e non perdere un secondo.

Una volta che lo indossi hai a portata di polso un display luminoso, ampio e colorato che ti fa avere una chiara visione di dati e informazioni. Al suo interno, infatti, sono integrati diversi sensori che oltre allo sport monitorano la tua salute. Ad esempio il sensore EDA per stress, quello per la temperatura corporea, l’app ECG e così via. Visto che non deve mancare nulla, c’è anche il GPS.

Allenati e sfrutta anche i sei mesi di abbonamento Premium che ti vengono regalati con l’acquisto, puoi anche non rinnovarli in seguito.

In più, per concludere in bellezza, ti faccio sapere che è integrata anche Amazon Alexa così puoi avere tutte le risposte con un semplice comando vocale.

Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo Fitbit Sense a soli 169€ con lo sconto del 49% in corso.

