Fitbit Versa 4 con GPS integrato a un prezzo SPECIALE su Amazon

Oltre 40 modalità di allenamento con GPS integrato, recupero giornaliero, app Google e compatibilità sia con gli smartphone Android che con gli iPhone: questo è Versa 4, il modello più innovativo presentato da Fitbit. A questo si aggiungono anche 6 mesi gratuiti del piano Fitbit Premium, per sfruttare al massimo le potenzialità dello smartwatch. Oggi lo puoi acquistare su Amazon in offerta a 199,99 euro, oppure in cinque comode rate da 40 euro al mese senza interessi.

Fitbit Versa 4 sotto i 200 euro su Amazon

Per soddisfare le esigenze degli sportivi, Fitbit Versa 4 offre l’eccellente funzionalità del recupero giornaliero, grazie alla quale è possibile capire ogni giorno se il proprio corpo è pronto a sostenere o meno l’attività fisica che si aveva in mente. In caso negativo, lo smartwatch di Fitbit consiglia degli esercizi alternativi e un obiettivo di minuti in zona attiva sulla base dei propri dati individuali.

Con il Versa 4 puoi anche conoscere meglio il tuo corpo grazie al monitoraggio di tutte le metriche più importanti, dalla frequenza cardiaca alla tendenza di SpO2, passando per il monitoraggio del sonno e il livello di stress. Un altro punto di forza dello smartwatch è l’ottima autonomia di oltre 6 giorni (e grazie alla ricarica rapida ottieni un giorno intero in appena 12 minuti).

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul Fitbit Versa 4 per portarlo a casa a meno di 200 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, dunque se sei abbonato a Prime puoi usufruire non soltanto della spedizione gratuita ma anche della consegna rapida del colosso di Seattle.

