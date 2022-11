Fitbit Versa 4, lo smartwatch più potente OGGI ti costa il 20% in MENO su Amazon

Fitbit è da anni sinonimo di altissima qualità nel mondo dello sport. L’azienda leader nel settore dei fitness tracker produce dispositivi di assoluta qualità e utilità per chi pratica attività fisiche o vuole tenere sempre sotto controllo il proprio corpo e la propria salute. Come l’ottimo Fitbit Versa 4 che in questo preciso istante trovi in offerta su Amazon a un prezzo decisamente interessante grazie allo sconto del 20%. Ben 45,65€ (20%) in meno sul prezzo di listino. Tutto con le spedizioni veloci e gratuite di Prime.

Fitbit Versa 4, smartwatch senza fronzoli

Versa 4 è uno smartwatch focalizzato sul fitness, che offre più di 40 modalità di allenamento, statistiche in real time, GPS integrato e Minuti in Zona Attiva, oltre a funzionalità Premium tra cui il Livello di Recupero Giornaliero per raggiungere i tuoi obiettivi di attività fisica – tutto con una durata della batteria di 6 giorni e un design più sottile e leggero. E’ in grado di tracciare le calorie bruciate e ottimizzare i nostri sforzi grazie alla tecnologia di rilevazione del battito cardiaco avanzata PurePulse 2.0. Questo ci permette di seguire le tendenze del battito cardiaco a riposo e scoprire così il nostro livello di attività cardio nell’app.

Più di 40, come scritto prima, le modalità di allenamento disponibili in Fitbit Versa 4 selezionabili manualmente o individuate in modo automatico grazie alla funzionalità SmartTrack. Qualunque sia l’attività che facciamo durante la giornata, dal riposo all’allenamento, passando per il sonno, il device registra tutto ciò che facciamo e ci restituisce dei comodi grafici con i passi effettuati, la distanza percorsa, i piani saliti, i minuti attivi e le calorie bruciate. Ecco la caratteristiche di Fitbit Versa 4:

Sensori e componenti : Giroscopio, GPS integrato + GLONASS, Accelerometro a 3 assi, Altimetro, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), Sensore di luce ambientale,

Microfoni, Altoparlante, Motore a vibrazione, Sensore ottico per il battito cardiaco e Sensore di temperatura integrato

: Giroscopio, GPS integrato + GLONASS, Accelerometro a 3 assi, Altimetro, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), Sensore di luce ambientale, Microfoni, Altoparlante, Motore a vibrazione, Sensore ottico per il battito cardiaco e Sensore di temperatura integrato Batteria e alimentazione : Fino a 6 giorni di autonomia della batteria. Tempo di ricarica: 40 minuti

: Fino a 6 giorni di autonomia della batteria. Tempo di ricarica: 40 minuti Memoria : Salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto. Salva i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti

: Salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto. Salva i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti Resistenza all’acqua : Resistente all’acqua fino a 50 metri

: Resistente all’acqua fino a 50 metri Materiali: cinturino realizzato con un materiale flessibile, simile a quello usato in molti orologi sportivi, e una cassa orologio e una fibbia in alluminio

La compatibilità con gli assistenti vocali di Google e Amazon rende il dispositivo molto utile anche per gestire tutta una serie di altre attività quotidiane, dall’ascolto dalle musica al controllo dei nostri dispositivi smart home, ma anche impostare promemoria e sveglie e controllare il meteo. Che aspetti? L’ottimo Fitbit Versa 4 in questo preciso istante è in offerta su Amazon a un prezzo decisamente interessante grazie allo sconto di ben 45,65€ (20%) in meno sul prezzo di listino. Tutto con le spedizioni veloci e gratuite di Prime.

