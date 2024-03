Fitbit Versa 4, lo SPORTWATCH più INTELLIGENTE scontatissimo su Amazon (-41%)

Come risaputo ormai da tempo, Fitbit è da anni sinonimo di qualità per quanto riguarda il settore sportivo e dunque dei fitness tracker. Quelli che possiamo defiire come sortwatch per questa azienda sono di fatto dispositivi di assoluta qualità e utilità, richiestissimi da chi pratica attività fisiche o vuole tenere sempre sotto controllo il proprio corpo e la propria salute. A questi ultimi, ma non solo vista la portata dell’occasione, segnaliamo oggi l’ottimo Fitbit Versa 4 in offerta su Amazon, che in questo preciso istante trovi puoi avere a soli 149 grazie allo sconto del 41%. Tutto con le spedizioni veloci e gratuite di Prime.

Fitbit Versa 4, lo smartwatch per gli sportivi puro sangue

Lo smartwatch Fitbit Versa 4 è perfetto in particolare per tutti gli appassionati di fitness, visto che tra le tante funzioni di monitoraggio della salute e degli esercizi propone più di 40 modalità di allenamento, statistiche in real time, GPS integrato e Minuti in Zona Attiva. Inoltre, come se non bastasse, offre funzionalità Premium tra cui il monitoraggio del Livello di Recupero Giornaliero.

Visto l’uso intensivo per il quale è stato concepito, questo orologio intelligente “sportivo” si fa forza di una potente quanto ampia batteria dal design più sottile e leggero rispetto ad altri modelli, ma estremamente duratura, con un’autonomia addirittura fino a 6 giorni.

Altra peculiarità importantissima del Fitbit Versa 4 è la tecnologia di rilevazione del battito cardiaco avanzata ribattezzata PurePulse 2.0, che consente di seguire le tendenze del battito cardiaco a riposo e scoprire così il livello di attività cardio nell’app. Con essa si può perfino tracciare il numero di calorie bruciate e ottimizzare gli sforzi.

Dulcis in fundo, lo smartwatch ha piena compatibilità con gli assistenti vocali di Google e Amazon quindi può rivelarsi utile anche per gestire tutta una serie di altre attività quotidiane, dall’ascolto dei propri brani musicali raccolti in una playlist fino al controllo dei vari dispositivi smart home. Visto che potenza? Se sei interessato, allora, vola su Amazon e fai tuo il Fitbit Versa 4 a un prezzo decisamente interessante, solo 149€, grazie allo sconto del 41% sul prezzo di listino. Tutto con le spedizioni veloci e gratuite di Prime.

