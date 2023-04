Fitbit Versa 4: SORPRESA al check-out targata Amazon

Uno smartwatch elegante e affidabile, con GPS integrato, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile sia con gli smartphone Android che gli iPhone. Tutto questo è Fitbit Versa 4, lo smartwatch del marchio Fitbit progettato per ottenere il meglio dalla propria routine di allenamento, grazie anche ai 6 mesi di abbonamento Premium inclusi nel prezzo. Oggi lo puoi acquistare in offerta su Amazon a 189 euro grazie a un doppio sconto: 15% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 229,95 euro e 9,96 euro di risparmio ulteriore al check-out regalato da Amazon.

Fitbit Versa 4 in sconto di 40 euro su Amazon

Lo smartwatch Fitbit Versa 4 è progettato per ottenere un miglioramento complessivo della forma fisica. Indossalo al polso per monitorare il battito cardiaco, il livello di recupero giornaliero, i minuti in Zona Attiva e la mappa di intensità dell’allenamento. In più ti consente di registrare in tempo reale l’attività dell’intera giornata e di avere accesso a oltre 40 modalità di allenamento. Non solo però, perché puoi anche tracciare il sonno al meglio grazie al profilo personalizzato, la sveglia intelligente e il punteggio per ciascuna fase del sonno. A tutto questo aggiungici 6 giorni di autonomia e una resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Per beneficiare dello sconto ulteriore di 9,96 euro al check-out non devi far altro che aggiungere al carrello lo smartwatch e completare la pagina con le informazioni sul pagamento. Lo sconto è dunque automatico, non devi inserire coupon o altri codici.

Cogli al volo l’offerta a sorpresa di Amazon sul Fitbit Versa 4 per risparmiare 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.