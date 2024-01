Fitbit Versa 4: SUPER sconto Amazon!

Nel mondo dei fitness tracker e degli smartwatch, Fitbit continua a proporre dispositivi molto interessanti. Il Fitbit Versa 4 offre una combinazione perfetta di tecnologia e qualità al giusto prezzo. Attualmente, il dispositivo è disponibile su Amazon a 159,00€, con uno sconto del 6%. Approfitta subito dell’offerta e non te ne pentirai!

Molto più di un semplice smartwatch: ecco il Fitbit Versa 4

Grazie ad un design moderno, il Fitbit Versa 4 è progettato per adattarsi a qualsiasi stile e a qualsiasi situazione sportiva. Si tratta di un dispositivo ovviamente compatibile sia con iOS che con Android, garantendo una compatibilità piena con una grande gamma di dispositivi.

Il Versa 4 non è solo bello da vedere, ma è anche un perfetto strumento per il monitoraggio dello sport. Il dispositivo è dotato di GPS integrato, registra tutte le attività nell’intera giornata e offre ben oltre 40 modalità di allenamento. La funzione di tracciamento automatico dell’allenamento garantisce che ogni passo, ogni movimento e ogni minuto di attività fisica vengano contati anche quando capita di dimenticare di avviare la specifica attività.

Una delle caratteristiche più interessanti del dispositivo è la sua autonomia di oltre 6 giorni, che lo rende il compagno ideale nel corso dell’intera settimana lavorativa. Inoltre, grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri, è perfetto anche per monitorare il nuoto e resiste perfettamente anche alla pioggia.

Infine, grazie a microfono e altoparlante, il Versa 4 permette di effettuare chiamate a mani libere. I quadranti personalizzabili consentono di adattare l’orologio in base al tuo stile personale e alle tue esigenze: sarà bello e leggibile in qualsiasi condizione di luce.

Acquista subito il Fitbit Versa 4 a soli 159,00€ e approfitta dello sconto del 6% disponibile oggi su Amazon. Si tratta di un prodotto eccellente per chi cerca uno smartwatch elegante, funzionale e con una grande vocazione sportiva. Non lasciarti sfuggire questa offerta per iniziare a monitorare subito le tue attività!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.