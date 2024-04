Flash Drive Kingston da 128GB a MENO DI META' PREZZO: lo paghi SOLO 8 EURO

Per avere i tuoi file più importanti sempre a portata di mano, accaparrati subito questa chiavetta affidabile e super versatile! Si tratta del Flash Drive Kingston DataTraveler Exodia da 128GB, oggi disponibile su Amazon a soli 8 euro grazie ad uno sconto bomba del 55%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Flash Drive Kingston DataTraveler Exodia da 128GB: spazio extra sempre con te

Il Flash Drive Kingston DataTraveler Exodia da 128GB offre tutte le prestazioni dello standard USB 3.2 Gen 1, per la massima semplicità di accesso a laptop, PC desktop, monitor e altri dispositivi digitali.

Questa chiavetta consente di trasferire file e dati con la massima rapidità e offre una pratica soluzione di storage per documenti, musica, video e tanto altro. La praticità del design e le moderne e vivaci colorazioni ne fanno il compagno ideale per l’utilizzo quotidiano in ufficio, a casa, a scuola e ovunque desideriate portare i vostri dati.

È dotata di un’ampia asola colorata che può essere agganciata a qualunque tipo di portachiavi, per portare il tuo storage extra sempre con te. Inoltre, il pratico cappuccio dal design intelligente protegge il connettore USB e i tuoi dati. Il cappuccio può anche essere fissato all’asola posteriore, per prevenire il rischio che vada perso.

In più il drive è retrocompatibile con le porte USB 2.0 esistenti e consente agli utenti di tale standard di migrare al più avanzato standard USB 3.0 senza alcuna necessità di sostituire il drive.

