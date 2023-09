Flash Drive SanDisk: proteggi i tuoi dati con eleganza a soli 19 euro!

Sei uno ossessionato dallo stile, anche quando utilizzi l’accessorio più lontano possibile dalla moda e dal glamour come una semplice Flash Drive? Tranquillo, non ti giudichiamo di certo, anzi, vogliamo aiutarti a trovarne una che fa al caso tuo! La SanDisk 128GB Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive è proprio ciò che fa per te! Infatti, vanta un aspetto elegante, grazie al suo corpo interamente in metallo. Ma attenzione è anche molto utile per il suo scopo finale: parliamo infatti di una USB 3.1 Gen 1 con velocità fino a 150 MB/sec, in grado di trasferisce un intero film sull’unità in meno di 30 secondi! E’ inoltre dotata fino a 256 GB di spazio di archiviazione e comprende il software di protezione tramite password SanDisk SecureAccess. Sai quanto paghi tutto questo? Solo 19,56 euro!

Flash Drive SanDisk: le caratteristiche tecniche

Il modello SanDisk 128GB Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive mette insieme la necessità di una soluzione di storage pratica con cui trasferire i tuoi dati al desiderio di un dispositivo elegante e protettivo. Oltre a tutto quanto già detto nell’incipit, aggiungiamoci anche che include il software di ripristino dei file RescuePRO Deluxe per recuperare file persi o eliminati per errore. Dunque, non avrai più l’ansia di perdere file o di dover perdere tempo in ricerche spasmodiche tra i tuoi dispositivi! Sottraendo tempo prezioso a studio o lavoro.

La velocità di trasferimento fino a 150 MB/s consente di eseguire in modo semplice e veloce il backup dei tuoi contenuti, in modo che tu possa tornare a lavorare in un batter d’occhio. E’ dotata di una velocità di scrittura fino a 15 volte superiore rispetto alle unità USB 2.0 standard. Prima facevamo l’esempio di trasferire un intero film in soli 30 secondi: quindi potrai guardarlo subito, senza dover attendere interminabili download! La capacità di storage è incredibile: fino a 512 GB! Sarai protetto dagli hacker grazie al software di protezione tramite password SanDisk SecureAccess integrato.

Il tocco finale è appunto il suo design elegante in metallo, quindi non la solita plastica anonima. Conserva tantissimi file in modo sicuro con la SanDisk 128GB Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive, pagandola oggi solo 19,56 euro!

