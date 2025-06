FOLLIA Amazon: oggi porti a casa il Samsung Galaxy Book4 a 500€ in meno

Occasione irripetibile su Amazon: il Samsung Galaxy Book4 è ora protagonista di uno sconto bomba del 45% che lo rende il laptop più desiderato del momento! Se stai cercando la combinazione perfetta tra potenza, stile e prezzo imbattibile, questo è il momento di agire: oggi il pc è disponibile a soli 599 euro invece di 1.099 euro. Una promozione così non si vede tutti i giorni e rischia di andare esaurita in un lampo!

Prestazioni top di gamma e portabilità che sorprende

Il Samsung Galaxy Book4 si impone come il compagno ideale per chi vuole di più dal proprio notebook senza spendere una fortuna. Sotto la scocca batte un processore Intel Core 5 capace di raggiungere i 5 GHz, affiancato da ben 16 GB di RAM per una reattività che lascia senza parole. Non importa se lavori, studi o ti dedichi all’intrattenimento: la velocità è sempre dalla tua parte.

Lo spazio non è mai un problema grazie all’ SSD da 512 GB, espandibile fino a 2 TB: potrai archiviare tutti i tuoi file, foto, video e progetti senza limiti, sfruttando la tecnologia PCIe x4 per trasferimenti fulminei. Il risultato? Ogni operazione si trasforma in un’esperienza di pura fluidità.

Non solo prestazioni, ma anche un look che conquista al primo sguardo: il Galaxy Book4 si distingue per il profilo ultrasottile e il peso piuma, racchiuso in una raffinata scocca interamente metallica. Perfetto per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare a eleganza e praticità.

Il display LED IPS da 15,6 pollici Full HD (1920 x 1080) regala immagini nitide e colori brillanti, mentre l’audio è affidato a due speaker da 2W per un suono chiaro e coinvolgente, ideale per call, streaming e musica.

Connettività completa e massima autonomia

La dotazione di porte è davvero impressionante: HDMI, USB-A, USB-C, slot microSD e RJ45 ti permettono di collegare tutto ciò che desideri, senza adattatori. E grazie a Bluetooth e Wi-Fi 802.11ax la connessione è sempre stabile e veloce, ovunque tu sia.

L’autonomia è uno dei punti di forza assoluti: la batteria da 54Wh assicura fino a 15 ore di utilizzo, così puoi lavorare, studiare o divertirti senza dover cercare una presa ogni due ore. E il caricatore è compatibile anche con altri dispositivi Galaxy: una comodità in più per chi vive in mobilità.

In sintesi, il Samsung Galaxy Book4 si conferma la scelta vincente per chi vuole il massimo senza compromessi: potenza, design, autonomia e connettività in un unico prodotto, oggi a un prezzo di soli soli 599 euro grazie ad uno sconto maxi del 45%. È il momento di fare il salto di qualità e portare a casa il laptop che hai sempre desiderato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.