Follia Amazon: smartphone Android 13 con 12GB di RAM e 128GB di storage a soli 93€

Sai quante volte ti è capitato di desiderare uno smartphone all’avanguardia, con prestazioni da top di gamma e un design accattivante, ma che purtroppo rientrasse fuori dal tuo budget? Bene, oggi la tua ricerca si può finalmente concludere con l’OUKITEL C36, uno smartphone Android di ultima generazione in offerta su Amazon a soli 93€ invece di 129,99€.

Questo device sorprende fin dal primo sguardo grazie al suo elegante corpo in vetro smerigliato e ai vivaci colori disponibili, che gli conferiscono uno stile moderno e raffinato. Nonostante le sue dimensioni compatte (solo 199g), l’OUKITEL C36 non scende a compromessi in termini di potenza e versatilità. Dotato di 12GB di RAM e 128GB di storage, espandibili fino a 1TB, offre prestazioni fluide e una capacità di archiviazione davvero generosa per l’intrattenimento multimediale e l’installazione di numerose app.

A completare il quadro c’è il sistema operativo Android 13, in grado di garantire un’esperienza d’uso intuitiva e personalizzabile, con funzionalità avanzate come il raggruppamento delle applicazioni e l’aggiunta di widget sul desktop. Inoltre, grazie ai sensori biometrici per il riconoscimento facciale e l’impronta digitale, potrai sbloccare il tuo dispositivo in un batter d’occhio.

Ma le sorprese non finiscono qui: l’OUKITEL C36 è dotato di una batteria da ben 5150mAh, in grado di assicurarti un’autonomia fino a 280 ore in standby e 25 ore di conversazione, per un’esperienza d’uso senza interruzioni. E per immortalare i tuoi momenti più belli, la fotocamera principale da 13MP offre diverse modalità, come la panoramica a 360° e la modalità ritratto.

Insomma, a soli 93€ questa proposta di OUKITEL rappresenta davvero un’occasione imperdibile per chiunque sia alla ricerca di uno smartphone Android moderno, performante e ricco di funzionalità. Non farti scappare l’OUKITEL C36 e approfitta subito dello sconto del 23% su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.