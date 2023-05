Follia del weekend: il top di gamma Xiaomi 11T Pro a -329€ su eBay

Dimenticati di chi ti propone top di gamma Android a prezzi proibitivi: con questa offerta di eBay l’assoluto flagship Xiaomi 11T Pro 5G può essere tuo a un prezzo molto conveniente. Grazie a uno sconto immediato del 47%, infatti, il device a marchio Xiaomi crolla ad appena 370€; stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 329€.

Realizzato con materiali premium e con una estrema attenzione al design, lo smartphone del colosso cinese è apprezzato in tutto il mondo per la sua scheda tecnica potente e l’esperienza utente da vero top di gamma.

Risparmia 329€ su eBay per l’ottimo Xiaomi 11T Pro 5G: affare epico

Frontalmente trova posto un bellissimo pannello AMOLED da 6.67 pollici ad altissima risoluzione super fluido a 120 Hz con una perfetta calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano il potentissimo processore octa core Snapdragon 888 è sempre a tua disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno – anche le più pesanti come i giochi di ultima generazione.

Il tutto è accompagnato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo, mentre sul retro il modulo fotografico triplo è capeggiato da un sensore principale da 108 MP per scatti eccezionali e video sempre ad altissima risoluzione.

Inutile girarci intorno: questa è l’offerta di eBay che devi assolutamente prendere al volo se stai cercando un top di gamma Android senza spendere un capitale. Ricorda, infine, che se scegli di acquistarlo tramite PayPal puoi pagarlo comodamente in tre rate senza interessi e senza busta paga.

