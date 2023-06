FOLLIA d'Estate Amazon: tablet da 10'' con CPU Octa-core a prezzo mercatino

Il tablet Newmetab P40 è un dispositivo da 10 pollici con una serie di caratteristiche interessanti. Con 6 GB di RAM e un processore Octa-core da 2,0 GHz, offre una buona potenza di elaborazione per multitasking fluido e prestazioni efficienti. La capacità di archiviazione di 128 GB ROM ti consente di avere spazio sufficiente per app, foto e video, e puoi anche espandere ulteriormente la capacità utilizzando una scheda TF.

Che aspetti a farlo tuo su Amazon a soli 92€ incluse le spese di spedizione? Ti basya prima spuntare il coupon in pagina da 50€ e successivamente inserire il codice promozionale Q9ZBFVZJ alla cassa, prima di pagare.

Il tablet Newmetab P40

Una delle sue caratteristiche distintive è il supporto per la connettività 4G VoLTE e 5G WiFi. Puoi inserire una scheda SIM nel tablet per utilizzare la rete 4G VoLTE in qualsiasi momento e ovunque, oppure puoi utilizzare il WiFi per la connettività. Ciò ti consente di rimanere connesso per lavoro o intrattenimento in qualsiasi momento.

Il tablet Newmetab P40 ha un design elegante con uno schermo in vetro curvo 2.5D e un corpo semi-metallico leggero che offre comfort nell’utilizzo. La fotocamera frontale da 8 MP e la fotocamera posteriore da 16 MP ti consentono di catturare momenti preziosi e condividerli con amici e familiari tramite videochiamate. Inoltre, la presenza del jack per cuffie da 3,5 mm ti permette di ascoltare musica o ricaricare il dispositivo senza interferenze.

Il tablet è certificato Google GMS, il che significa che puoi accedere a una vasta gamma di app come My Hubyoung, Facebook, Skype, Netflix, YouTube, Twitter e Family Link. Inoltre, supporta anche il GPS e altri sistemi di navigazione per aiutarti a orientarti. La confezione include una protezione per lo schermo e una custodia protettiva per garantire una maggiore durata del tablet. Interessante, no? Corri a farlo tuo su Amazon a soli 92€ incluse le spese di spedizione? Ti basta prima spuntare il coupon in pagina da 50€ e successivamente inserire il codice promozionale Q9ZBFVZJ alla cassa, prima di pagare.

