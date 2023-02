Follia su eBay: il tablet economico Lenovo Tab M10 Plus crolla a 163€

Lenovo Tab M10 Plus è uno fra i pochi tablet economici ad assicurarti sempre un’esperienza di utilizzo appagante, e quest’oggi è protagonista di una interessantissima offerta su eBay che lo porta a un prezzo davvero conveniente. Infatti, utilizzando il codice coupon “CASA23” del 10%, il tablet a marchio Lenovo crolla per la prima volta ad appena 163€ con tanto di consegna rapida in 48 ore e senza spese di spedizione.

Contrariamente alla stragrande maggioranza di tablet Android a buon mercato, questo modello vanta una costruzione di qualità e una perfetta ottimizzazione che lo rende ideale per un utilizzo casalingo fatto di navigazione in rete, social, gaming e non solo.

Solo su eBay trovi il Lenovo Tab M10 Plus ad appena 163€: affare d’oro

Frontalmente trova posto un bel pannello da 10.3 pollici ad alta risoluzione, mentre sotto di esso è presente un processore octa core con tanta RAM in grado di avviare in un istante le app di cui hai bisogno. Inoltre, Lenovo Tab M10 Plus è un tablet profondamente votato per la fruizione di contenuti multimediali: è uno dei pochi a montare due ottimi speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos per un sound chiaro e potente.

A questo prezzo hai a portata di mano l’unica offerta eBay che ti permette di acquistare il tablet economico di Lenovo a un prezzo così vantaggioso, semplicemente sfruttando il codice coupon “CASA23” in fase di acquisto. Nonostate costi appena 163€, il device ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore con le spese di spedizioni incluse nel prezzo.

