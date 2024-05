Follie Xiaomi: Smart Band, TV stick 4k, redmi note e tanti altri prodotti scontati fino al 44%

Amanti della tecnologia e fan di Xiaomi, questo è il momento perfetto per mettere le mani sui vostri dispositivi preferiti a prezzi da capogiro! Su Amazon il brand cinese ha appena lanciato una serie di offerte imperdibili, con sconti fino al 44% su smartphone, auricolari, smart home e molto altro ancora.

Ma attenzione, queste promozioni pazzesche non dureranno per sempre! Gli articoli stanno già andando a ruba e le scorte si assottigliano velocemente. Quindi non perdete tempo, correte su Amazon e riempite il carrello con i vostri dispositivi Xiaomi del cuore.

Xiaomi Smart Speaker IR Control

Lo Xiaomi Smart Speaker IR Control è un potente speaker con Google Assistant integrato, in offerta al prezzo scontato del 30% a soli 34,99€. Puoi controllarlo con i comandi vocali per ascoltare musica, notizie, meteo e molto altro. Grazie alla tecnologia a infrarossi, può anche controllare gli elettrodomestici compatibili come TV, condizionatori e ventilatori. La sua elegante finitura in tessuto si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Non perdere l’occasione di rendere più smart la tua casa, approfitta subito dello sconto!

Xiaomi TV Stick 4K

Porta il cinema a casa tua con lo Xiaomi TV Stick 4K, scontato del 35% a soli 45,50€. Questo potente dispositivo di streaming si collega alla porta HDMI della tua TV e ti permette di accedere a migliaia di app come Netflix, Prime Video, YouTube e Disney+ con una risoluzione fino al 4K UHD. Il telecomando vocale con assistente Google integrato rende facile trovare i tuoi contenuti preferiti. Compatto e facile da usare, è l’accessorio perfetto per rendere smart qualsiasi TV. Cogliere al volo questa offerta prima che finisca!

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Non lasciarti sfuggire l’8% di sconto sullo Xiaomi Redmi Note 13 Pro, potente smartphone con ampio display FHD+ AMOLED da 6,67″, processore MediaTek Helio G99 da 2.2GHz, 12GB di RAM e 512GB di storage. Il comparto fotografico è al top con una fotocamera ultra-clear da 50MP. La batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia elevata. Elegante e performante, in offerta a soli 369€ è un best buy da prendere al volo. Corri ad acquistarlo prima che vada esaurito!

Redmi Note 12

Scegli il nuovo Redmi Note 12 per avere un ottimo smartphone a soli 157,88€ grazie allo sconto del 7%. Dotato di un brillante display AMOLED da 6,67″ a 120Hz, è spinto dal potente processore Snapdragon con 4GB di RAM e 128GB di storage. Scatta foto bellissime con la fotocamera da 48MP. La batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 33W assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Un medio gamma completo, adesso quasi a metà prezzo. Un affare da cogliere al volo!

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Tieni sotto controllo la tua salute e il tuo allenamento con la Xiaomi Smart Band 7 Pro, scontata del 10% a soli 55,63€. Dotata di un ampio display AMOLED da 1,64″, integra il GPS e monitora frequenza cardiaca, sonno, SpO2 e stress. Scegli tra oltre 110 modalità sportive e goditi un’autonomia fino a 12 giorni. Leggera e resistente all’acqua fino a 5ATM, sarà la tua compagna ideale in ogni situazione. Approfitta dell’offerta, le scorte stanno finendo!

Xiaomi Redmi Note 11S

Approfitta del 4% di sconto sullo Xiaomi Redmi Note 11S, potente smartphone con display AMOLED da 6.43″ a 90Hz, processore MediaTek Helio G96, 6GB di RAM, 128GB di storage e una super fotocamera professionale da 108MP. La batteria da 5000mAh garantisce un utilizzo prolungato. In offerta a soli 127,35€ con 2 anni di garanzia, è un best buy da non perdere. Fai in fretta, sta andando a ruba!

Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Cucina sano senza rinunciare al gusto con la friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer, in super sconto del 44% a soli 67€. Con una capacità di 3.5 litri e un range di temperatura da 40°C a 200°C, puoi cucinare infinite ricette croccanti e gustose con poco olio. Controllala tramite l’app e goditi il doppio spazio di cottura. Un elettrodomestico smart e salva-spazio, quasi a metà prezzo. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Immergiti nella musica con gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, scontati del 37% a soli 21,49€. Leggeri e comodi da indossare, offrono un suono potente e bilanciato. I controlli touch permettono di gestire musica e chiamate senza usare il telefono. La batteria assicura fino a 5 ore di ascolto con una singola carica, che diventano 18 ore con la custodia. Resistenti all’acqua e con connessione Bluetooth stabile, sono perfetti per lo sport e la vita di tutti i giorni. Un affare da cogliere al volo!

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S

Gonfia le tue gomme ovunque con lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, scontato del 14% a soli 42,99€. Compatto e potente, ha un sensore di pressione integrato per gonfiare con precisione. Dotato di luce LED e vari adattatori, è perfetto anche per bici, moto, palloni e materassini. Ricaricabile via USB, è un must have da tenere sempre in auto. Un’offerta da non perdere per la tua sicurezza!

Che aspetti? Approfitta subito di queste incredibili offerte Xiaomi e porta a casa i tuoi prodotti preferiti a prezzi imbattibili. con sconti fino al 44% su smartphone, auricolari, smart band, friggitrici e molto altro ancora, potrai fare affari d’oro. Ma ricorda, le promozioni sono a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba. non lasciarteli sfuggire, clicca ora sui link e acquista subito i tuoi preferiti. Buon shopping!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.