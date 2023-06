Foreo Luna Mini 2 è una coccola per la tua pelle: REGALO perfetto

Vuoi una pelle radiosa, delicata e completamente pulita? La Spazzola Viso Luna Mini 2 di Foreo è la preferita di ogni beauty guru e adesso può essere finalmente tua.

Non farti scappare questa straordinaria offerta e acquistala subito su Amazon a soli 75,00€ grazie allo straordinario sconto del 46% che trovi al momento.

Potrai riceverla a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

Rivoluziona la tua routine di bellezza con la spazzola di Foreo

Ormai la conosci come le tue tasche, ne hanno parlato anche le beauty guru che segui sui social e finalmente è arrivata l’occasione che tanto aspettavi. Da oggi infatti anche tu potrai avere la Luna Mini 2 di Foreo, la migliore alleata per il tuo viso. Questa spazzola viso rivoluzionaria è progettata per offrirti una pulizia profonda e una pelle luminosa come mai prima d’ora.

Non usarla solo per pulire, ma anche in combo con creme e sieri per detergere e massaggiare la pelle del tuo viso.

Dotata di setole in silicone ultra igieniche e delicate sulla pelle, non solo rimuovono le impurità, ma stimolano anche la circolazione sanguigna per una pelle più sana e tonica. Inoltre, grazie al suo design compatto e impermeabile, puoi utilizzarla sotto la doccia o nel bagno senza preoccuparti di rovinarla.

Se soffri di allergia o pelle sensibile non ti preoccupare, è realizzata con silicone ipoallergenico per essere perfetta per tutti.

Con 8 livelli di vibrazione e la spazzola a 3 zone, sarà perfetta per ogni tipo di pelle, non ti resta che trovare quella più adatta a te. L’indicatore lumino ti avviserà quando è ora di metterla sotto carica. Infatti questo modello ha una batteria interna con una durata di circa 300 utilizzi con una sola carica. In questo modo puoi caricarla e portarla con te anche in vacanza.

Corri subito su Amazon e acquista la Luna Mini 2 di Foreo allo straordinario prezzo di 75,00€ grazie allo sconto che trovi al momento del 46%.

Con Amazon Prime hai sempre a disposizione spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

