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Hai mai collegato una chiavetta USB o un SSD esterno al tuo iPhone o iPad per scoprire che il disco non veniva riconosciuto, magari perché formattato con il file system sbagliato? La soluzione, fino a poco tempo fa, era una sola: correre al computer. Con iOS e iPadOS 18, però, le cose sono cambiate in modo significativo: oggi puoi formattare una USB direttamente da iPhone e iPad senza toccare un Mac o un PC, tutto dall’app File. Una funzione poco conosciuta, ma che può fare una differenza enorme per chi lavora in mobilità.

Cosa significa formattare un’unità esterna e perché è utile farlo da iPhone o iPad

Formattare un’unità di archiviazione significa prepararla con un determinato file system — cioè il sistema che organizza come i dati vengono scritti e letti su quel supporto. Se il file system non è compatibile con il dispositivo a cui colleghi la chiavetta, il disco semplicemente non funziona come dovrebbe.

Fino ad oggi, questa operazione richiedeva quasi sempre un computer. Il fatto che Apple abbia portato questa possibilità direttamente su iPhone e iPad è un passo importante, soprattutto per chi usa il tablet come strumento di lavoro principale. Pensa a un fotografo che scarica le immagini dalla fotocamera su un SSD portatile, o a un videomaker che gestisce i file in viaggio: non dover più dipendere da un laptop per una formattazione di emergenza è un vantaggio concreto.

Quali dispositivi sono compatibili con l’archiviazione esterna USB

Prima di tutto, vale la pena chiarire quali iPhone e iPad supportano questa funzionalità. Il requisito fondamentale è la porta USB-C: senza di essa, non è possibile collegare direttamente un’unità di archiviazione esterna.

I modelli compatibili includono:

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iPad Pro dalla terza generazione in poi

dalla terza generazione in poi iPad Air dalla quarta generazione in poi

dalla quarta generazione in poi iPad mini dalla sesta generazione in poi

dalla sesta generazione in poi iPad dalla decima generazione in poi

dalla decima generazione in poi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, e tutti i modelli successivi

In pratica, se il tuo dispositivo ha la porta USB-C, sei già a buon punto. Tieni presente che la possibilità di accedere ai file su unità esterne, copiarli e condividerli è disponibile su iPadOS 16 o successivo e su iOS 17 o successivo. La formattazione diretta, però, richiede iPadOS 18 o versioni più recenti.

Come formattare una USB da iPhone e iPad: i formati disponibili

Quando colleghi un’unità esterna al tuo dispositivo tramite USB-C, l’app File — quella nativa di Apple — la riconosce e la mostra nella barra laterale sotto la voce Posizioni. Da lì puoi navigare tra i contenuti come faresti con qualsiasi cartella.

La novità introdotta con iPadOS 18 è la possibilità di toccare e tenere premuto sull’icona del disco esterno per accedere alle opzioni avanzate, tra cui la formattazione. I formati disponibili sono tre:

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APFS (Apple File System): il formato proprietario di Apple, ottimale se usi il disco esclusivamente con dispositivi Apple

(Apple File System): il formato proprietario di Apple, ottimale se usi il disco esclusivamente con dispositivi Apple ExFAT : il formato più versatile per la compatibilità tra sistemi operativi diversi — funziona sia su Mac che su Windows e su molte fotocamere e TV

: il formato più versatile per la compatibilità tra sistemi operativi diversi — funziona sia su Mac che su Windows e su molte fotocamere e TV MS-DOS (FAT32): il formato più vecchio e compatibile, ma con limitazioni sulle dimensioni dei singoli file (massimo 4 GB per file)

La scelta del formato dipende dall’uso che vuoi fare del disco. Se lavori solo nell’ecosistema Apple, APFS è la scelta migliore perché sfrutta al massimo le funzionalità del sistema. Se invece hai bisogno di condividere il disco con un PC Windows o con altri dispositivi, ExFAT è il formato più pratico.

Cosa cambia rispetto al passato: un po’ di contesto

Il supporto alle unità di archiviazione esterne su iPhone e iPad non è una novità assoluta. iOS 13, uscito diversi anni fa, aveva già introdotto la possibilità di leggere chiavette USB e dischi esterni tramite l’app File, a patto che il file system fosse compatibile. Una funzionalità utile, ma limitata: si poteva leggere, non intervenire sulla struttura del disco.

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Con il tempo Apple ha ampliato queste capacità. Prima è arrivata la possibilità di copiare file, poi di condividerli. Adesso, con iPadOS 18, si completa il quadro con la formattazione vera e propria. È un’evoluzione graduale che trasforma iPad — e in parte anche iPhone — in strumenti sempre più autonomi, capaci di fare cose che fino a poco tempo fa erano esclusiva dei computer.

Vale la pena ricordare che, come indicato dalla documentazione ufficiale di Seagate per i dispositivi LaCie, alcuni SSD e dischi portatili sono stati progettati specificamente per funzionare con iPad e iPhone, sfruttando proprio queste capacità native del sistema operativo Apple.

Limiti da tenere a mente prima di procedere

Formattare un disco cancella tutti i dati presenti su di esso in modo irreversibile. Prima di procedere, assicurati di aver fatto un backup di tutto quello che ti serve. Sembra ovvio, ma è il tipo di errore che si fa una volta sola.

Inoltre, non tutti i dischi esterni funzionano allo stesso modo con iPhone e iPad. I dischi che richiedono un’alimentazione esterna tramite cavo separato potrebbero non essere compatibili, perché la porta USB-C del dispositivo non eroga abbastanza corrente. In questi casi, un hub USB-C con alimentazione propria — cioè un adattatore che si collega anche alla corrente — risolve il problema.

Infine, tieni presente che la funzione di formattazione è confermata su iPadOS 18, mentre il comportamento su iPhone con iOS 18 potrebbe non essere identico in tutti i contesti. Se hai un iPad compatibile, quello resta il dispositivo più indicato per gestire dischi esterni in modo completo.

In definitiva, la possibilità di formattare USB e SSD direttamente da iPhone e iPad è una di quelle funzioni che non cercavi, ma che una volta scoperta non vuoi più farne a meno. Se hai un dispositivo con porta USB-C e hai già aggiornato a iPadOS 18, vale la pena esplorare l’app File con più attenzione: troverai capacità che probabilmente non ti aspettavi di avere in tasca.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.