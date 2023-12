FORMIDABLE: Macchina da Caffè Espresso Cecotec a soli 94 euro, porti il bar a casa

Cecotec ha ideato questa Macchina da Caffè Espresso Power Espresso 20, in un tradizionale colore Light Red, potenza 1350 W, Tecnologia ForceAroma da 20 bar, vaporizzatore orientabile, braccio doppio e spegnimento automatico per risparmiare in bolletta. Oggi puoi prenderla con il 10% di sconto, quindi a soli 94,99 euro! Puoi anche testarla con tutta calma, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Cecotec Macchina da Caffè Espresso Power Espresso 20: le caratteristiche

Macchina da caffè espresso per caffè espresso e cappuccino da 1350 W con design vintage. Pompa italiana di pressione con tecnologia ForceAroma da 20 bar che produce la migliore crema e l’aroma massimo. Sistema di riscaldamento rapido con Thermoblock. Manometro di controllo PressurePro per verificare la pressione in tempo reale.

Include vaporizzatore orientabile con protezione per l’uso, per montare il latte, emettere acqua calda per le infusioni, riscaldare liquidi e preparare cappuccini. Braccio porta-filtro con doppia uscita e due filtri per preparare uno o due caffè contemporaneamente. Serbatoio d’acqua rimovibile da 1,5 litri di capacità. Include cucchiaio dosatore con pressatore per il caffè. Vassoio di gocciolamento rimovibile per facilitare la pulizia. Sistema di risparmio energetico con spegnimento automatico e stand-by. Indicatori luminosi per ciascuna funzione. Finiture in acciaio inox.

