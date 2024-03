Forno a microonde Candy in FORTE RIBASSO: solo oggi costa meno DELLA METÀ (-51%)

Per la tua cucina, ogni singolo elettrodomestico può giocare un ruolo fondamentale. Ma ce n’è uno che più di altri viene apprezzato: il forno a microonde. Oggi puoi acquistare questo fantastico modello Candy Moderna a meno della metà del prezzo di listino! Amazon ha deciso di svenderlo a 77,65 euro, con uno sconto pari al 51%. Lo trovi nella versione da 20L e colorazione Black, per uno stile unico ed un’efficienza senza precedenti. Approfittane oggi stesso, è la promo perfetta per dare nuova vita alla tua cucina.

Forno a microonde Candy Moderna: potenza massima e cottura a puntino sempre a disposizione

Con la certezza di qualità che solo il marchio Candy ha da offrire, questo potente forno a microonde Moderna potrebbe diventare presto il tuo più potente alleato in cucina. Dotato di diverse funzionalità di cottura diverse, ti darà modo di avere sempre piatti perfetti e pronti per essere mangiati dopo qualche minuto. Sono infatti oltre 40 i programmi automatici che puoi attivare comodamente col tastierino laterale. Ma non solo, perché con la funzione Grill anche deliziose grigliate di pesce e di forno non saranno più un ostacolo.

E se ti preoccupi della sua manutenzione, Candy ha pensato anche a questo. Innanzitutto con la sua ventola di raffreddamento, che si attiva in automatico una volta superati i 2 minuti di cottura. Così da fornire una garanzia di prestazioni maggiore e che perduri nel tempo. E poi con il programma autoclean già disponibile, pensato per far sì che l’elettrodomestico venga pulito con facilità al suo interno in qualche minuto. Per poter infine sfruttare il massimo della tecnologia, hai dalla tua l’app hOn per smartphone da utilizzare per accedere a gustose ricette di chef e food blogger.

Non farti scappare lo sconto folle, il forno a microonde Candy sarà tuo a meno di metà prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.