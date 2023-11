Forno a microonde intelligente Candy con capacità di 20 litri: a questo prezzo è REGALATO

Il microonde Candy CMXG20DR con Grill e App Cook-in è la soluzione perfetta per coloro che cercano praticità e versatilità in cucina. Con una capacità di 20 litri, funzione scongelamento, e la possibilità di connettersi tramite l’app Cook-in, questo microonde libera installazione è progettato per semplificare il processo di cottura e riscaldamento. Puoi comprarlo subito a 94€ col 27% di sconto su Amazon e le spedizioni gratuite via Prime.

Forno a microonde Candy: cucina in modo intelligente

Il design rosso del Candy CMXG20DR aggiunge un tocco di vivacità alla tua cucina. Con dimensioni di 44×35,75×25,9 cm, questo microonde è abbastanza compatto da adattarsi a spazi limitati, offrendo allo stesso tempo una capacità interna di 20 litri. Con una potenza di 700 Watt e la funzione Grill, il CMXG20DR è in grado di gestire una varietà di compiti in cucina, dalla cottura alla grigliatura. I 5 livelli di potenza ti consentono di regolare l’intensità secondo le tue esigenze culinarie.

La funzione di scongelamento rende rapido e facile scongelare cibi congelati, garantendo una cottura uniforme e mantenendo la qualità degli alimenti. La vera innovazione del Candy CMXG20DR è la possibilità di connettersi all’app Cook-in. Questa app permette di controllare e monitorare il microonde tramite il tuo smartphone. Puoi accedere a ricette, impostare programmi di cottura e ricevere notifiche quando il cibo è pronto, portando la tua esperienza di cottura a un livello superiore.

Il pannello di controllo intuitivo facilita l’uso del microonde. Le opzioni di cottura preimpostate e i comandi chiari assicurano che anche chi non è esperto possa utilizzare l’elettrodomestico con facilità. Con una frequenza di 50 Hz, il CMXG20DR è progettato per essere eco-friendly, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale durante l’utilizzo quotidiano.

Insomma, questo prodotto Candy è più di un semplice microonde: con la sua connettività Smart Cooking, design attraente e funzioni avanzate, questo microonde è ideale per chi cerca un modo moderno e conveniente per gestire la cucina quotidiana. Riscalda, cuoci e connettiti con stile utilizzando il Candy CMXG20DR, oggi costa appena 94€ col 27% di sconto su Amazon e le spedizioni gratuite via Prime.

