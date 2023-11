Forno a microonde da 23 litri Samsung con cottura combinata e grill: te lo DONA eBay

Il Forno a microonde con Grill Samsung MG23K3513AS è un elettrodomestico che non può mancare nella tua cucina. Con una capacità di 23 litri e una potenza di 800 W, è un alleato prezioso per riscaldare, cuocere e grillare cibi in modo rapido ed efficiente. Questo gioiellino per la cucina è in offerta su eBay a soli 119€ grazie allo sonto che il marketplace vi offre col codice promozionale. Inseritelo.

Forno a microonde con Grill Samsung MG23

Questo forno a microonde è un concentrato di versatilità grazie alle sue molteplici funzioni. È sia un forno a microonde che un grill, il che significa che puoi riscaldare rapidamente i tuoi piatti o cucinarli come preferisci. La potenza di 800 W ti consente di cuocere i cibi in modo uniforme e veloce, risparmiando tempo prezioso in cucina. Il design del forno è elegante ed è rifinito in una lussuosa finitura Silver che si adatta perfettamente a qualsiasi cucina.

L’ampia capacità di 23 litri è ideale per ospitare cibi di dimensioni generose, come piatti pronti, pentole e contenitori. Il display LED ti permette di impostare facilmente il tempo di cottura, la potenza e le modalità di cottura con un semplice tocco. Inoltre, il forno è dotato di una funzione di scongelamento che ti consente di scongelare cibi in modo rapido e uniforme. Non solo, ma il forno a microonde Samsung offre una varietà di modalità di cottura tra cui scongelamento, riscaldamento, cottura e grill. Questa versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di preparazioni culinarie.

Il timer e l’orologio ti aiutano a tenere traccia del tempo di cottura e a pianificare i pasti in modo efficiente. In breve, il Forno a Microonde con Grill Samsung MG23K3513AS è una scelta ideale per chi cerca un forno a microonde ad alte prestazioni per la propria cucina. Rappresenta una soluzione completa per riscaldare, cucinare e grigliare i tuoi piatti preferiti in modo semplice e veloce. Prendilo ora, è in offerta su eBay a soli 119€ grazie allo sonto che il marketplace vi offre col codice promozionale. Inseritelo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.