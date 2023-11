FORNO A MICROONDE: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Al giorno d’oggi non sempre abbiamo il tempo per cotture prolungate, come nel caso dell’utilizzo del forno elettrico, e proprio per questo preferiamo a ricorrere a cotture alternative, optando per il forno a microonde, che permette di cuocere in men che non si dica. Alla luce di questo bisogno Amazon ha dunque ben pensato di proporti il forno a microonde Sharp (modello YC-MG02EB) in offerta al sensazionale prezzo di soli 76 euro, con un ottimo 36% di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia produttrice, Sharp.

Forno a microonde: piatti pronti in un attimo

Partiamo prima di tutto dall’eccezionale capacità da 20 litri: in questo caso non avrai alcun tipo di problema anche nella preparazione degli alimenti per più persone. Grazie al piatto girevole da ben 25 centimetri, potrai ottenere il risultato perfetto da qualsiasi alimento che riporrai al suo interno.

Con questo forno potrai fare praticamente di tutto: potrai cuocere i tuoi piatti preferiti, o riscaldare quelli del giorno prima in base alle tue necessità del momento. Puoi perfino scongelare una miriade di alimenti, come ad esempio nel caso del pane, pesce, pollame, frutta e quant’altro.

Sono infatti presenti ben 11 livelli di potenza che potrai selezionare in base alla tipologia degli alimenti, oltre alla presenza di 8 programmi automatici per determinate tipologie di cibo. Trovi anche la funzione Grill con potenza da ben 1000 Watt, con cui riuscirai a rendere croccante alcuni alimenti come le verdure, il pesce o la carne. In corrispondenza della parte anteriore, poi, trovi un comodo display con cui potrai controllare il timer e la potenza erogata per la cottura perfetta.

Grazie alla funzione ECO integrata, poi, il forno ti permette di consumare meno energia elettrica rispetto a tantissimi altri elettrodomestici, consentendoti dunque di risparmiare un bel po’ anche a livello delle bollette mensili dell’energia.

In definitiva, a poco più di 70 euro hai la possibilità di portarti a casa un forno davvero eccezionale, con cui potrai ridurre sensibilmente i tempi di cottura, condizione necessaria soprattutto al giorno d’oggi con la vita frenetica e piena d’impegni che conduciamo: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare il forno a microonde Sharp (modello YC-MG02EB) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

