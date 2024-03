Forno a microonde Samsung: il MEGLIO del mercato oggi costa POCHISSIMO

Per la tua cucina, questo elettrodomestico diventerà presto fondamentale. Stiamo parlando del mitico forno a microonde Samsung MG23K3515AW/ET, oggi in super sconto su Amazon ad un prezzo che è imperdibile. Lo puoi acquistare pagando solamente 125,03 euro, una cifra irrisoria considerando tutte le funzioni e le modalità d’utilizzo che l’azienda sudcoreana ha da offrire. Mettersi ai fornelli diventerà inutile, le tue pietanze preferite saranno pronte in qualche minuto. Disponibile nella versione White con taglia da 23 Litri, è l’offerta irrinunciabile di cui devi approfittare subito per diventare un cuoco provetto.

Forno a microonde Samsung: velocità e affidabilità sempre al tuo servizio

Delle dimensioni di 49 x 27,5 x 39 cm, questo fantastico forno a microonde Samsung può essere posizionato comodamente nella tua cucina. Senza risultare ingombrante e anzi dando un tocco di design in più all’intera stanza. Della capacità di 23 litri, ti permetterà di cucinare tutto ciò che vorrai senza più preoccupazioni. Grazie al suo triplo sistema di distribuzione, che diffonde il calore in tre direzioni per poter scaldare gli alimenti in maniera ottimale e uniforme.

Utilissimo il Quick Defrost, con cui potrai scongelare gli ingredienti preservandone le sostanze nutritive. Molto interessante anche la funzione Keep Warm, utile per mantenere tutte le pietanze alla giusta temperatura se sei impegnato in più preparazioni. E se poi ci aggiungi il Grill, allora preparati a stupire amici e familiari con ricette mai così buone e gustose.

Gli interni sono tutti completamente in ceramica, con una superficie liscia e omogenea ideale per una pulizia rapida ed efficace. Antibatterico e resistente ai graffi, è una garanzia per la sua qualità e durata superiore. L’offerta unica di Amazon lo ha reso uno degli elettrodomestici più ricercati in assoluto, non puoi proprio fartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.