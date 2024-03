Caricabatterie Wireless 5 in 1: acquistalo OGGI a un PREZZO BASSISSIMO

Se hai bisogno di un caricabatterie wireless che riesca a ricaricare più dispositivi insieme e soprattutto velocemente, Amazon ha la soluzione per te. Oggi l’e-commerce ha messo in sconto il caricabatterie wireless di Lovcoyo, con il quale possiamo ricaricare iPhone, Apple Watch e Airpods in maniera semplice e veloce. Lo sconto di oggi è pari al 5%, che fissa il prezzo finale a 28,49€.

Caricabatterie Wireless 5 in 1 su Amazon: un’offerta a tempo da sfruttare immediatamente

Come accennato prima, questo caricabatterie è multifunzionale ed è 5 in 1, essendo che possiamo effettuare la ricarica magnetica wireless di tre dispositivi Apple in contemporanea più l’aggiunta di un quarto dispositivo. Inoltre, dispone anche della funzione luce notturna, così da poter illuminare il nostro ambiente mentre siamo al PC o stiamo semplicemente leggendo un libro.

Supporta la stragrande maggioranza di dispositivi Apple presenti sul mercato e li può ricaricare senza utilizzare alcun cavo. Come detto prima, abbiamo una lampada LED da comodino, la quale supporta 3 livelli di regolazione della luminosità, luce calda, neutra e forte, così che possiamo creare anche un ambiente che possa conciliare il nostro sonno.

La carica con questo strumento è sempre fatta in sicurezza, grazie a una forte connessione magnetica e a un design antiscivolo che evita ogni tipo di caduta possibile del telefono. Inoltre, possiamo tenere il nostro telefono sia in verticale che in orizzontale a seconda di come meglio crediamo. Acquista subito questo fantastico strumento su Amazon, sbarazzati di tutti i cavi che usi quotidianamente e approfitta di questa offerta a tempo disponibile solo per oggi: -5% sul prezzo finale che è di 28,49€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.