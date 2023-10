Dai una scossa alle tue ricette con questo forno a microonde in OFFERTA

Il forno a Microonde Beko, modello MGF23330W, è piccolo, maneggevole e potente. Potrai sbizzarrirti con tante ricette, sempre nuove e diverse, nonché tanti tipi di pietanze grazie alle sue molteplici funzioni. Pesce, pollo, manzo, verdure. La tua cucina non avrà limiti e accontenterai tutti i membri della tua famiglia, dai carnivori ai vegetariani più oltranzisti. Avrai la sensazione di mangiare una bella grigliata, ma fatta al microonde! Oggi lo paghi 93,97 euro grazie allo sconto del 33%!

Forno a microonde Beko: le caratteristiche

Il forno a microonde Beko è dotato di luce Interna che ti permette di tenere d’occhio la cottura ed evitare che il cibo trabocchi mentre cuoce. Puoi usarlo anche per scongelare il cibo, grazie all’apposita funzione di scongelamento. Così non dovrai metterli fuori dalla mattina e attendere che si scongelino da soli. Potrai farlo poco prima di cucinarli! Molto comodo il Timer digitale di 95 minuti con piatto girevole di 27 cm.

Molto semplice da usare, questo forno a microonde ha dimensioni compatte che ben si integrano a ogni tipo di cucina. Infatti, le dimensioni sono 34P x 44l x 26H cm, con Capacità di 23 Litri. Inoltre, il colore è bianco, quindi neutro, che spicca ma che non rovina il design della cucina, anche se fosse di colore più scuro. La potenza del forno a microonde è di 900W in modo che i risultati si ottengano in modo ottimale, ma che si può regolare tramite 5 livelli diversi. Se non sei bravissim* a cucinare, niente paura! Grazie a ben 8 funzioni di autocooking, ti basterà selezionare la pietanza ed il peso ed il microonde Beko farà il resto!

Oggi paghi il forno Beko 93,97 euro grazie allo sconto del 33%!

