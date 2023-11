Forno a microonde CANDY con 40 PROGRAMMI di cottura ORA a soli 94 euro!

Candy CMXG20DR è uno straordinario Microonde con Grill e App Cook-in, per gestirlo comodamente dal proprio smarphone. Capienza da 20 Litri, potenza da 700 Watt, Funzione Scongelamento, Frequenza 50 Hz, 5 Livelli di Potenza, colore Rosso e fino a 40 programmi diversi di cottura. Ora lo paghi solo 94,99 euro grazie allo straordinario sconto del 27%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Forno microonde Candy CMXG20DR: le caratteristiche

Con il Forno microonde Candy CMXG20DR potrai sorprendere i tuoi ospiti o la tua famiglia. Scegli una fra le 40 ricette messe a disposizione del tuo Forno Microonde con Grill. Cuoci, gratina, riscalda, scongela. Grazie alla combinazione di Microonde e Grill preparare dei piatti da grande chef, diventerà un gioco da ragazzi.

Seleziona il peso dell’alimento o il tempo di scongelamento e il tuo Forno a Microonde 20 Litri Candy penserà a tutto. Il risultato sarà semplicemente perfetto. Il Microonde da Incasso Candy ti permette, premendo un tasto, di impostare automaticamente il forno alla massima potenza per 30 secondi. Garantisce la massima sicurezza in cucina grazie alla funzione blocco che previene l’utilizzo e l’accensione accidentale da parte dei bambini.

