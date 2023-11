Il forno a Microonde Toshiba con 3 funzioni diverse col BLACK FRIDAY lo paghi molto MENO!

Il forno a microonde Toshiba ha 3 funzioni in un solo piccolo elettrodomestico: la Griglia riscalda piccole porzioni di cibo, funge da forno per cucinare in modo rapido mentre il Grill rende il cibo croccante, saporito e dorato in superficie. I comandi sono molto semplici, con 2 manopole e 2 tasti. Oggi lo paghi solo 98,90 euro grazie allo sconto del 6% con il Black Friday di Amazon! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Forno a microonde Toshiba: le caratteristiche

Come detto, il Forno a microonde Toshiba presenta 3 funzioni: la Griglia riscalda piccole porzioni di cibo, funge da forno per cucinare in modo rapido mentre il Grill rende il cibo croccante, saporito e dorato in superficie. 8 Menù diversi per cucinare tante pietanze in modo adeguato. Piatto Girevole con Memoria di Posizione, una funzione che permette al piatto girevole di tornare nella posizione iniziale. Caratteristiche Utili: Scongelamento a peso e tempo, Cottura Rapida ed impostazione del Timer.

Specifiche Tecniche: Potenza Grill 1050 Watts, Potenza Microonde 900 Watts con 5 livelli regolabili, Dimensioni esterne L/A/P 485mm 403mm 296mm. Dimensioni interne 314mm 347mm 221mm. Diametro del Piatto Girevole con Memoria di Posizione Φ270 mm.

