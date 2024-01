Forno per pizza: professionale da casa in SUPER SCONTO

Gli amanti della pizza sanno bene che, per cuocerne una davvero buona a casa, è in dispensabile affidarsi agli strumenti giusti. Tra i più importanti c’è, senza dubbio, il forno per pizza. Eccone uno piccolo, potente, ma a livello di quelli professionali che cambierà il tuo modo di cuocere la pizza a casa! Arriviamo subito al punto forte: il prezzo. Questo prodotto, solo per oggi, costa davvero poco: grazie allo sconto Amazon del 16%, il fornetto Macom costa solo 219,16€. Corri ad acquistarlo!

Forno per pizza da casa: professionale e potente

Quando si parla di pizza, tra gli elementi che determinano o meno il successo di una ricetta, c’è senza dubbio il forno. Oggi vi parliamo di un modello molto particolare, perfetto anche per uso casalingo, che cambierà le regole di cottura della pizza a casa.

Si tratta di un piccolo forno di un’azienda chiamata Macom, specializzata nella realizzazione di dispositivi di questo genere. Il fornetto Just Kitchen 884 è perfetto per una cottura professionale delle vostre pizze a casa.

Si tratta di un prodotto con carica laterale, in grado di raggiungere i 400° con soli 1700 W/h di picco: ottime caratteristiche se pensiamo al calore sviluppato all’interno del forno. Il prodotto promette di cuocere le vostre pizze in poco meno di 2 minuti: ottimo tempo per permettere sia all’impasto di crescere nel modo giusto che agli ingredienti di non bruciarsi in cottura.

Il sistema di questo forno funziona in modo egregio: potrete cuocere una pizza alla volta. Aiutati dalla piccola pala in dotazione, sarà un gioco da ragazzi inserire la pizza all’interno del forno e rimuoverla a fine cottura per servirla.

Acquistate subito questo forno per pizza casalingo: oggi il prezzo è davvero ghiotto! Il prodotto costa infatti solo 219,16€ grazie allo sconto del 16% disponibile quest’oggi su Amazon. Cosa aspetti? Approfitta della promo e non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.